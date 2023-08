O Estádio Raulino de Oliveira foi liberado para receber partidas e será o palco entre Fluminense e Fortaleza, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o Tricolor optou por levar o confronto para Volta Redonda em virtude do fechamento do Maracanã, que passará por melhorias no gramado. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "ge".