Fluminense confia em grande desempenho defensivo para superar o Flamengo

Com apenas um gol sofrido nos últimos quatro jogos, o Fluminense confia no desempenho defensivo para superar o Flamengo. Após as cobranças feitas depois da vitória por 3 a 2 sobre o Bangu, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, o Tricolor elevou seu nível e indica mais consistência.

Outro fator chave para acreditar no sistema é o retorno de Thiago Silva, que atuou por 75 minutos contra o Volta Redonda. A expectativa é de que o zagueiro seja titular nas duas partidas contra o Flamengo após se recuperar de uma lesão sofrida no calcanhar justamente no Fla-Flu.

- Por mais qualidade que Thiago Silva tenha, precisa jogar e foi isso que fizemos com ele. Clinicamente, já tínhamos as seguranças para colocá-lo (contra o Volta Redonda) e está no grupo que vai disputar os dois jogos da final do Campeonato Carioca - garantiu Mano Menezes.

O desempenho defensivo também vem sendo fator chave nos últimos clássicos entre Fluminense e Flamengo. Nas duas únicas vezes em que Mano Menezes enfrentou Filipe Luís, o Tricolor não foi vazado, tendo vencido no segundo turno do Brasileirão 2024 por 2 a 0 e segurado um empate por 0 a 0 na Taça Guanabara 2025.

Com uma grande vantagem sobre o Volta Redonda, o Fluminense também poupou grande parte de suas peças defensivas visando a decisão contra o Flamengo. Com isso, Guga, Ignácio e Gabriel Fuentes, que foram titulares em grande parte do Campeonato Carioca, não entraram em campo no Raulino de Oliveira.

Caso Mano Menezes opte por iniciar com os atletas que foram preservados no jogo de volta da semifinal, o Tricolor terá atletas frescos diante do Flamengo para segurar o poderio ofensivo do rival. Além do trio, Martinelli também foi poupado, sendo o camisa oito peça importante na recomposição defensiva e na construção do jogo da defesa para o ataque.

Na quarta-feira (12), o Fluminense encara o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor faz dois treinos no Rio de Janeiro para decidir a escalação e armar a defesa no confronto decisivo em busca do título estadual.