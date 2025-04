Ao vencer o Corinthians nesta quarta-feira (16), o Fluminense chegou a quarta vitória consecutiva sob o comando de Renato Gaúcho, a terceira pelo Brasileirão, mantendo os 100% de aproveitamento. Em sua sétima passagem pelo clube, o treinador tem quatro vitórias seguidas e números que superam seus trabalhos anteriores no Tricolor.

A estreia de Renato foi contra o Bragantino, quando o Flu venceu por 2 a 1 com gol nos acréscimos de Martinelli. Depois, goleou o GV San José por 5 a 0 pela Sul-Americana e então venceu o Santos por 1 a 0 com gol de Samuel Xavier no último lance. Dos três jogos em que a defesa não foi vazada, vale destacar que apenas um foi na presença de Thiago Silva. Contra o time boliviano, o zagueiro foi poupado e, contra o Corinthians, estava lesionado.

O início de trabalho de Renato Gaúcho supera os números de Fernando Diniz em suas primeiras partidas à frente do Tricolor, em 2022, em posse de bola e finalizações, que eram os pilares do seu estilo de jogo. Com Diniz, o Fluminense venceu o Junior Barranquilla-COL, por 2 a 1, com 51% de posse e 12 finalizações. Em seguida, empatou com o Fluminense, em 1 a 1, com 50% de posse e oito finalizações, somando 20 chutes ao gol.

Além disso, o treinador supera seus próprios números em passagens anteriores como treinador. Confira as primeiras quatro partidas de Renato Gaúcho pelo Fluminense desde 1996:

Primeira passagem - 1996

Uma vitória, três derrotas = 25% de aproveitamento

⚽ Fluminense 2x1 Internacional - Brasileirão

⚽ Cruzeiro 2x0 Fluminense - Brasileirão

⚽ Sport 6x0 Fluminense - Brasileirão

⚽ Fluminense 2x3 Athletico-PR - Brasileirão

Segunda passagem - 2002

Duas vitórias, duas derrotas = 50% de aproveitamento

⚽ Flamengo 5x2 Fluminense - Brasileirão

⚽ Fluminense 4x3 Figueirense - Brasileirão

⚽ Fluminense 2x1 Gama - Brasileirão

⚽ São Paulo 6x0 Fluminense - Brasileirão

Terceira passagem - 2003

Uma vitória, um empate e duas derrotas = 33% de aproveitamento

⚽ Athletico-PR 0x0 Fluminense - Brasileirão

⚽ Fluminense 2x0 Vitória - Brasileirão

⚽ Goiás 6x1 Fluminense - Brasileirão

⚽ Guarani 2x0 Fluminense - Brasileirão

Quarta passagem - 2007

Duas vitórias, dois empates = 67% de aproveitamento

⚽ Fluminense 1x1 Athletico-PR - Copa do Brasil

⚽ Athletico-PR 0x1 Fluminense - Copa do Brasil

⚽ Fluminense 2x2 Cruzeiro - Brasileirão

⚽ Fluminense 4x2 Brasiliense - Brasileirão

Quinta passagem - 2009

Um empate, três derrotas = 8,3% de aproveitamento

⚽ Atlético-MG 2x1 Fluminense - Brasileirão

⚽ Fluminense 1x1 Cruzeiro - Brasileirão

⚽ Palmeiras 1x0 Fluminense - Brasileirão

⚽ Athletico-PR 1x0 Fluminense - Brasileirão

Sexta passagem - 2014

Duas vitórias, um empate e uma derrotas = 58,3% de aproveitamento

⚽ Madureira 3x2 Fluminense - Cariocão

⚽ Fluminense 1x1 Bonsucesso - Cariocão

⚽ Nova Iguaçu 1x3 Fluminense - Cariocão

⚽ Fluminense 1x0 Resende - Cariocão

Sétima passagem - 2025

Quatro vitórias = 100% de aproveitamento

⚽ Fluminense 2x1 Red Bull Bragantino - Brasileirão

⚽ Fluminense 5x0 GV San José - Sul-Americana

⚽ Fluminense 1x0 Santos - Brasileirão

⚽ Corinthians 0x2 Fluminense - Brasileirão

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (20), contra o Vitória, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor é o terceiro colocado, com nove pontos, e tem a chance de buscar as primeiras posições na tabela.