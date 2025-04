Formado nas categorias de base do Fluminense, e com passagens por grandes clubes do Brasil e do exterior, Fábio Costa construiu uma carreira sólida como jogador profissional antes de se tornar um dos nomes mais respeitados do agenciamento esportivo.

O ex-jogador viveu seu auge no Tricolor atuando quase dois anos no elenco profissional, sob o comando de Carlos Alberto Parreira. Após destaque na equipe carioca, foi negociado com o Al Shabab, da Arábia Saudita, dando início a uma trajetória internacional que incluiu passagens por clubes como Caracas (Venezuela), Chernomorets (Rússia) e Mamelodi Sundowns (África do Sul), este último um dos representantes do continente africano no Mundial de Clubes de 2025.

Aos 33 anos, Fábio Costa decidiu pendurar as chuteiras, mas não se afastou dos gramados. O ex-jogador iniciou sua carreira fora das quatro linhas como agente de atletas, contando com apoio direto de Mauro Azevedo, fundador da Macar Sports, juntamente com Roger Flores, sempre agenciado pela empresa. A confiança entre os três profissionais foi o ponto de partida para uma nova fase.

– Quando parei de jogar, já sabia que queria seguir nesse meio, mas do outro lado do balcão. O Mauro e o Roger me apoiaram muito no começo, acreditaram em mim e abriram portas que foram fundamentais. Entrar para a Macar foi uma virada de chave na minha vida.

Seu primeiro grande negócio foi com Wallace Fortuna, zagueiro que à época atuava pelo Cruzeiro e foi negociado com o Braga (Portugal), em parceria com Jorge Mendes — empresário de Cristiano Ronaldo e um dos maiores nomes do agenciamento mundial. Wallace se tornou a maior venda de um defensor da história do Cruzeiro e a sexta maior venda de um defensor brasileiro na época. Posteriormente, foi transferido para o Monaco, aproveitando a vaga deixada por James Rodríguez rumo ao Real Madrid, e também defendeu a Lazio, na Itália. Atualmente, está no Atlético Goianiense.

Desde então, Fábio Costa se consolidou como um agente estratégico, envolvido em negociações de jogadores importantes, como o zagueiro Bruno Viana, ex-Flamengo, além de outros nomes de destaque como o lateral-esquerdo Orinho, com passagens por Santos e Fluminense. Sua atuação também se estende às categorias de base, onde acompanha de perto jovens promessas em processo de formação e projeção para o futebol profissional.

Hoje, é CEO da Macar Sports, empresa com mais de 20 anos de mercado, reconhecida pela atuação transparente, ética e de confiança.

Um dos principais diferenciais da Macar Sports é o foco na qualidade. A empresa atua com um número restrito de atletas, justamente para oferecer um trabalho personalizado, com atenção total aos detalhes e uma gestão de carreira humanizada. A filosofia é clara: menos quantidade, mais excelência — garantindo que cada atleta receba o suporte necessário para alcançar seus objetivos dentro e fora de campo.

– A gente trabalha com excelência, com responsabilidade e com compromisso de verdade com os atletas. Já são quase 15 anos como agente, e meu objetivo é continuar ajudando jogadores a tomarem decisões certas e construírem carreiras sólidas, dentro e fora de campo.

Atualmente, Fábio Costa comanda a Macar Sports em um momento de expansão, ampliando sua atuação entre atletas profissionais e promessas da base. A empresa, que tem uma forte relação com clubes brasileiros e internacionais, mantém como pilares a credibilidade, a confiança e o cuidado com o futuro de seus representados.