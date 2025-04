Entenda lesão e o protocolo de recuperação de Thiago Silva, do Fluminense

O zagueiro Thiago Silva, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e é desfalque certo para os próximos jogos do Fluminense. Com isso, conforme divulgado pelo clube, o capitão deve ficar afastado dos gramados por aproximadamente quatro semanas, ou seja, um mês fora de combate. No entanto, o tempo de recuperação depende de uma soma de fatores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Uma lesão grau 2 na coxa envolve rompimento parcial de fibras musculares, dor significativa, hematoma e perda funcional. Segundo Flávia Magalhães, médica do esporte que trabalha com futebol, a precisão da recuperação depende do histórico do atleta.

– O corpo responde à lesão através de inflamação, regeneração muscular e formação de cicatriz, que pode afetar a flexibilidade e força se não for tratada corretamente. A precisão do tempo de recuperação depende do histórico do atleta, lesões prévias e idade. Por isso, é imprescindível um bom controle de carga, manter trabalhos preventivos de core, estabilização pélvica, realizar alongamentos e manter o protocolo de recuperação, com atenção ao sono e nutrição adequados.

continua após a publicidade

Mateus Machado, fisioterapeuta esportivo associado à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física (Sonafe Brasil), detalha que o plano de reabilitação da lesão geralmente é dividido em três fases: medidas analgésicas e anti-inflamatórias; fisioterapia ativa e aumento de força, com exercícios funcionais para o retorno do atleta.

– O tratamento se inicia com a redução do edema e da dor, prevenção da atrofia muscular e melhora da cicatrização tecidual para evitar formação de fibrose. Em seguida, o foco é a amplitude de movimento e o fortalecimento muscular para ganho gradual de força da área lesionada. A última fase é marcada pela reintegração funcional, programando um retorno gradual às atividades esportivas com base em dados de GPS, ações específicas por posição, assim como reintegração dos trabalhos com a equipe.

continua após a publicidade

O profissional ainda detalha as diferenças no tratamento e na recuperação em atletas mais experientes como Thiago Silva, atualmente com 40 anos de idade, em comparação com jogadores mais jovens.

– Atletas experientes como Thiago Silva tendem a ter uma regeneração muscular mais lenta devido à diminuição da vascularização e da atividade celular com a idade. Além de ser mais propenso a lesões recorrentes, exigindo protocolos de reabilitação mais cautelosos e prolongados, existe também a necessidade de individualizar os programas de treinamento e reabilitação, considerando a experiência e o histórico de lesões do atleta.

Contratado no ano passado após 15 temporadas atuando na Europa, Thiago Silva chegou ao Fluminense para trazer segurança e experiência para a defesa da equipe. Com 11 jogos na temporada, o atleta disputou 909 minutos, sendo titular nos últimos sete dos oito jogos em que disputou.

➡️ Solidez da defesa se destaca na boa fase do Fluminense; veja números

Sem o zagueiro, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (20), contra o Vitória, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor é o terceiro colocado, com nove pontos, e tem a chance de buscar as primeiras posições na tabela.