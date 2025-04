O confronto entre Fluminense e Aparecidense, nesta terça-feira (29), às 21h30, marca o reencontro entre Renato Gaúcho e Lucio Flavio, que não acontecia desde 2023. Os treinadores já se enfrentaram duas vezes pelo Brasileirão e o comandante tricolor leva vantagem no retrospecto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Os dois confrontos do histórico foram entre Botafogo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, ambos no Rio de Janeiro. O primeiro foi em 2020, pela 35ª rodada e o segundo foi em 2023, pela 33ª. Além da vitória do Tricolor Gaúcho, os dois jogos tiveram sete gols marcados no total. Relembre:

Botafogo 2 x 5 Grêmio - Brasileirão 2020, 35ª rodada

Válido pelo Brasileirão de 2020, o jogo aconteceu em 8 de fevereiro de 2021 por conta da pandemia de Covid-19 que paralisou o campeonato por alguns meses. A goleada do Grêmio sobre o Botafogo traduziu o momento de cada clube. Nessa edição, o Alvinegro ficou em último e foi rebaixado com a pior campanha de sua história. Por outro lado, o time gaúcho ficou em sexto e conquistou uma vaga na pré-Libertadores com o Fluminense, que ficou em quinto.

continua após a publicidade

Lucio Flavio na beira do campo pelo Botafogo em 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na ocasião, Lucio Flavio comandava o Botafogo como interino após uma série de demissões durante a temporada: Paulo Autuori, Bruno Lazaroni, Ramón Díaz e Eduardo Barroca assumiram o time antes do ex-jogador, que atualmente treina a Aparecidense. Renato, por sua vez, entrava no sexto e último ano de sua terceira passagem pelo Grêmio, assumindo o Flamengo no decorrer de 2021.

O primeiro tempo no Estádio Nilton Santos terminou 2 a 0 para os gaúchos, com Alisson abrindo o placar a Jean Pyerre ampliando dez minutos depois. Na segunda etapa, Churin marcou de pênalti e Rafael Navarro diminuiu pro Botafogo, mas Matheus Henrique balançou as redes duas vezes e, mesmo com Matheus Nascimento descontando de novo, a goleada estava selada.

continua após a publicidade

➡️ Relembre a goleada do Grêmio sobre o Botafogo

Botafogo 3 x 4 Grêmio - Brasileirão 2023, 33ª rodada

O contexto deste jogo foi diferente do primeiro. A temporada de 2023 acendeu a esperança de título que o Botafogo não tinha há muitos anos. No entanto, o sonho começou a ruir com a saída de Luís Castro, em julho. Em seu lugar, Bruno Lage assumiu, mas não durou muito e foi em sua demissão que Lucio Flavio voltou a comandar o time.

➡️ Relembre a virada gremista sobre o time carioca

Renato Gaúcho no jogo entre Botafogo x Grêmio, pelo Brasileirão (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após abrir uma larga vantagem no Brasileirão, o Botafogo passou a tropeçar na reta final e queimou a gordura que tinha sobre o vice-líder Palmeiras, que acabaria campeão. Na rodada anterior à virada sofrida para o Grêmio, o Alvinegro havia perdido para o Vasco e, antes, para o Palmeiras, em uma virada semelhante também por 4 a 3.

O jogo foi realizado em São Januário já que o Nilton Santos estava indisponível por conta da agenda de shows. Com isso, Luis Suárez, que defendia o Grêmio na época, foi para o jogo - posteriormente, Renato revelou que se a partida fosse no gramado sintético do Engenhão, o uruguaio não jogaria. E foi justamente ele a estrela da vitória gremista.

Diego Costa, Júnior Santos e Marlon Freitas marcaram para o Glorioso no primeiro tempo, enquanto Everton Galdino descontou. Na segunda etapa, Suárez fez um hat-trick e confirmou a virada do tricolor gaúcho.