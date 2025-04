Fluminense x Aparecidense: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo FLU APA 3ª fase (ida) Copa do Brasil Data e Hora Terça-feira, 29 de abril de 2025, às 21:30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro Assistentes Maira Mastella Moreira e Jorge Eduardo Bernardi Var Vinicius Furlan Onde assistir

Fluminense e Aparecidense travam o primeiro duelo pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (29), às 21h30, no Maracanã. Inédito, o confronto será transmitido pelo Prime Vídeo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Tricolor chega para o confronto após uma derrota dura para o Botafogo pelo Brasileirão. O revés encerrou a sequência invicta de Renato Gaúcho no comando do time, que agora tem quatro vitórias, dois empates e uma derrota. No entanto, na Copa do Brasil, o Flu vem de bons resultados diante do Águia de Marabá (8x0) e Caxias (2x1).

Cano e Canobbio comemoram gol do argentino marcado pelo Fluminense sobre o Águia de Marabá, na Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Para a partida, o Fluminense terá os desfalques de Thiago Silva (coxa direita), Otávio (tendão de aquiles direito) e Léo Jance (edema ósseo na fíbula da perna esquerda), que estão em tratamento. Riquelme e Isaque, que já estão em transição para os treinos com o grupo, e Guga, que está em fase final de recondicionamento físico, também estão indisponíveis.

continua após a publicidade

A Aparecidense, por sua vez, está invicta há cinco jogos contando a Série D, a Copa do Brasil e o Campeonato Goiano. O último jogo do Camaleão foi um empate em 0 a 0 com o Mixto, jogando em casa, pelo Brasileirão. Nas fases anteriores, eliminou o Cascavel por 1 a 0 e o Votuporanguense nos pênaltis.

A equipe goiana também terá desfalques: Higor Leite, que teve uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda, e Pedrinho, que está em transição após uma contratura muscular no quadríceps. Tirando os dois jogadores, Lúcio Flávio viajará com força total para o Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Aparecidense pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X APARECIDENSE

3ª FASE (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (29)

📺 Onde assistir: Prime Video

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal (Hércules), Martinelli e Ganso; Arias, Canobbio e Cano.

APARECIDENSE (Técnico: Lucio Flavio)

Matheus Alves; David Júnio, Vanderley, Lucas Rocha e Xavier; Allef, Dyego e Juninho; Kaio Nunes, Stefano e João Marcos.