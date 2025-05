Há mais de três meses sem jogar, Renato Augusto pode retornar aos campos contra o GV San José, pela Sul-Americana. O Fluminense enfrenta o time boliviano na quinta-feira (8), às 21h30, pela 4ª rodada da fase de grupos da competição continental.

O último jogo do atleta foi em 26 de janeiro, contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca. No final de semana passado, contra o Sport, no Maracanã, o meia de 37 anos voltou a ser relacionado, mas não foi acionado. Na coletiva após a vitória, Renato Gaúcho afirmou que seu xará deve receber uma oportunidade no confronto da Bolívia.

- É um jogador acima da média. Trouxe ele pela primeira vez, porque até então ele não estava concentrando porque estava se recuperando. Conversava com ele quase que diariamente e pedi para me avisar quando estivesse pronto, e ele me me avisou essa semana. Um jogador que está parado há muito tempo, num jogo desse, muito corrido, poderia sentir a falta de ritmo e até nos prejudicar. Vai precisar readquirir o ritmo. Temos um jogo no meio da semana pela Sul-Americana e certamente ele vai ser aproveitado. É um jogador muito inteligente e tenho certeza de que vai nos ajudar. Gostaria de tê-lo colocado hoje se a gente estivesse vencendo, mas terá oportunidade no meio da semana de jogar alguns minutos para buscar o ritmo. - disse o comandante tricolor.

Renato Augusto em sua estreia pelo Fluminense em 2025 contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Renato Augusto chegou ao Fluminense em 2024, quando Fernando Diniz era o treinador, e não se firmou no meio de campo tricolor. Na temporada passada, fez 32 jogos, um gol e deu uma assistência. Em 2025, após a notícia da miocardite de Ganso, houve a expectativa de que o meia fosse receber mais oportunidades, mas se lesionou logo em seguida.

Na partida contra o Madureira, Renato caiu após uma dividida e sinalizou o incômodo no ombro. Poucos dias depois, com a confirmação de que sofrera uma luxação, passou por cirurgia.