Renato Augusto confirma aposentadoria em conversa com Portaluppi

O Fluminense surpreendeu no início da semana ao anunciar a quebra do contrato do meia Renato Augusto, que tinha vínculo até o fim da temporada, mas tudo isso já estava alinhado. Na última quarta-feira (21), em entrevista coletiva após a vitória sobre a Aparecidense-GO pela Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho revelou conversa com o meio-campista de 37 anos, que confirmou o "adeus" aos gramados no papo.

- Quando eu cheguei no Fluminense já tinha esse zum-zum-zum de que ele poderia parar de jogar. Eu não estava acreditando muito, então ele foi levando, eu comecei a dar oportunidades. Ele era um jogador importante, inteligente, importante no grupo, bem acima da média. Fiquei triste, falei com ele ontem. Já tinha me buzinado no ouvido que ele iria parar. Perguntei por que, ele falou que não estava aguentando mais as lesões. Estava um pouco estressado com as coisas, precisando descansar - disse o técnico.

- Eu ainda falei: “pensou direito?”, “repensa, você vai fazer falta para o futebol”. Ele disse: “não, não. Pensei bastante, parei para pensar com a minha família e está decidido”. Infelizmente, é mais um jogador acima da média que parou no Brasil, que pode ter certeza, muita gente não vai sentir falta dele porque não vem jogando seguido muito, mas eu vou sentir, pela qualidade dele - completou.

O jogador chegou ao Fluminense em 2024, quando Fernando Diniz era o treinador, e teve 32 jogos na temporada - ao fim, nas férias, antecipou que este devia ser seu último ano. Em 2025, devido à lesão no ombro, ficou quase quatro meses sem atuar e entrou em apenas quatro oportunidades. Ao todo foram 36 partidas e um gol marcado.

Renato Augusto surgiu no Flamengo e teve carreira brilhante. Ele acumulou passagem pelo futebol europeu no Bayer Leverkusen, da Alemanha, brilhou na China com a camisa do Beijing Guoan e disputou 239 jogos pelo Corinthians, principal clube dos cerca de 20 anos como atleta profissional.

