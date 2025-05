Fluminense goleia Aparecidense e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense começou atrás, mas virou o jogo e goleou a Aparecidense por 4 a 1 (5 a 1 no agregado) pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Wellington Carvalho inaugurou o marcador, Samuel Xavier empatou e Everaldo, Serna, Vanderley (contra) e Ganso concretizaram a vitória no Mané Garrincha.

Agora, o Fluminense aguarda o fim dos jogos para conhecer seus possíveis adversários nas oitavas de final. Até o momento, Vasco, Athletico-PR, São Paulo, CSA, Retrô e Bahia estão classificados. Os demais jogam na noite de quarta (21) e quinta-feira (22).

Como foi o jogo

O Fluminense teve as principais chances do primeiro tempo, criando principalmente pelo lado direito, com Samuel Xavier e Arias. Articulando com Ganso, o time carioca chegou ao gol com clareza em passe do camisa 10 para o colombiano, mas a marcação chegou a tempo de impedir a finalização. Depois inverteram os papeis e Arias cruzou da linha de fundo para Ganso, que teve chute bloqueado por David Junio. O lateral goiano ainda travou finalização de Serna em lance posterior para impedir o gol.

Embora estivesse melhor no jogo, a Aparecidense abriu o placar do jogo. Aos 30 minutos, Wellington Carvalho marcou de cabeça ao subir livre em cobrança de escanteio. A equipe deu sinais de que cresceria na partida, mas o Flu se reorganizou e, aos 41, Samuel Xavier igualou o marcador com assistência de Ganso.

O Camaleão tentou abrir a vantagem novamente em finalização perigosa de Mário Henrique, mas Fabio fez a defesa. Nos acréscimos, Everaldo colocou o Flu na frente de novo. Em disputa de bola com Serna, a defesa cortou mal e a bola sobrou com o camisa 9, que concluiu de cabeça. Nos minutos finais, a Aparecidense teve uma chance clara, mas Higor Leite exagerou na força e chutou pra fora.

Ganso em campo pelo Fluminense contra Aparecidense (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Precisando buscar o resultado, a equipe de Goiás teve mais volume ofensivo na volta do intervalo e rondou o campo de ataque, mas sem eficiência. No entanto, o Flu ampliou com gol contra de Vanderley. Serna aproveitou o rebote do chute de Arias e acertou a trave, mas a bola voltou nos pés do defensor, que não conseguiu desviar e empurrou a bola para dentro.

A partir de então, os comandados de Renato Gaúcho passou a controlar o jogo e fizeram mais um em roubada de bola na saída da Aparecidense. Ganso recebeu de frente para área, ajeitou e chutou forte para fazer 5 a 1 no agregado.

O que vem pela frente?

O próximo jogo do Fluminense é no sábado (24), contra o Vasco, pelo Brasileirão. O clássico acontece às 18h30, no Maracanã. Depois, volta à campo no dia 29 (quinta-feira), para o jogo da última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, contra o Once Caldas, também em casa.

✅ FICHA TÉCNICA

APARECIDENSE X FLUMINENSE

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE, VOLTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília

🥅 Gols: Wellington Carvalho (30/1T); Samuel Xavier (41/1T); Everaldo (47/1T); Vanderley (contra, 19/2T); Ganso (26/2T)

🟨 Cartões amarelos: Enzo (APA); Nonato (FLU), Thiago Santos (FLU)

🔴 Cartão vermelho:

🚩 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Celso Luiz da Silva

🏁 VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽ESCALAÇÕES



FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos, Ignácio e Fuentes; Hércules (Lezcano), Nonato e Ganso; Arias (Isaque), Serna (Riquelme) e Everaldo (Paulo Baya)

APARECIDENSE (Técnico: Lucio Flávio)

Matheus Alves; David, Wellington Carvalho, Vanderley e Mário Henrique (Paulo Meneses); Dyego (Gui Meira), Enzo, Higor Leite (Allef); Kaio Nunes (Juninho), João Marcos e Júlio Cesar (Stefano Pinho).