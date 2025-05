O meia Paulo Henrique Ganso foi um dos responsáveis pela vitória do Fluminense sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil. O camisa 10 deu a assistência para o primeiro gol e marcou o quarto na goleada por 4 a 1, que garantiu a classificação para as oitavas de final da competição.

De volta ao time titular após uma crise alérgia que o tirou de combate no final de semana, contra o Juventude, pelo Brasileirão, o meia falou sobre a atuação do Flu na partida. Na avaliação do jogador, um ajuste mudou a postura do time e proporcionou a virada.

- No segundo tempo a gente ajustou a marcação, a nossa linha defensiva ajustou também a marcação de ataque deles. Tanto que a gente fez os gols roubando a bola no campo de ataque nosso e por isso quando a gente ajusta, faz tudo direitinho, a gente consegue fazer aquilo que a gente veio fazer que era a nossa clasificação e a gente conseguiu.

Ganso comemora seu gol com Thiago Santos (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Ganso também falou sobre as cobranças das quais o Fluminense vem sendo alvo, principalmente da própria torcida. As atuações abaixo do esperado pelo torcedor viraram motivo de vaias ainda no primeiro tempo em algumas partidas, como a de ida da Copa do Brasil, contra a Aparecidense. Liderança e referência técnica no elenco, o camisa 10 comentou o tema.

- Toda a equipe é cobrada por uma boa atuação, e a gente vem tentando melhorar, vem tentando evoluir. É só com trabalho, com treinamento, pra gente poder vir aqui e continuar vencendo, que é o nosso objetivo na temporada.

Fluminense avança na Copa do Brasil

Agora, o Fluminense aguarda o fim dos jogos para conhecer seus possíveis adversários nas oitavas de final. Até o momento, Vasco, Athletico-PR, São Paulo, CSA, Retrô, Bahia, Atlético-MG, Corinthians e Flamengo estão classificados. Os demais jogam na quinta-feira (22). A definição dos confrontos será por sorteio.