Remanescentes de 2023 conhecem receita para Fluminense virar sobre o Flamengo

O Fluminense conta com a experiência dos remanescentes de 2023 para virar a final do Campeonato Carioca sobre o Flamengo. No elenco, o Tricolor segue com Fábio, Guga, Samuel Xavier, Martinelli, Lima, Ganso, Jhon Arias, Cano e Keno que estavam na histórica remontada do estadual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No confronto de Páscoa de 2023, Fábio, Guga, Arias, Cano e Keno iniciaram o confronto na equipe titular. Samuel Xavier, suspenso, e Martinelli, lesionado, não participaram do confronto, mas faziam parte do plantel. Neste domingo (16), Ganso é desfalque enquanto se recupera de uma miocardite diagnosticada em janeiro.

Há dois anos, o Fluminense foi derrotado por 2 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, mas aplicou uma goleada história por 4 a 1 no confronto de volta. Esse ano, o Tricolor perdeu apenas por 2 a 1 e tem uma desvantagem menor para tirar em relação ao Rubro-Negro e sair com o título regional pela 34ª vez em sua história.

continua após a publicidade

- Estamos vivos. Sabemos que com 2 a 1 não tem nada decidido. É acertar o que a gente errou. Futebol é decidido quando o juiz apita. O meu gol deu uma sobrevida - disse Keno, autor do gol do Fluminense na quarta-feira (12) e um dos representantes da equipe que conquistou o último Campeonato Carioca pelo Tricolor.

De lá para cá, o Fluminense sofreu com muitas alterações, mas Mano Menezes possui uma base que não encara a adversidade como uma novidade diante do Flamengo. Alguns nomes do Tricolor também estiveram na conquista do estadual em 2022 também sobre o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.