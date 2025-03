Ferj divulga calendário do futebol feminino carioca para 2025

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou o calendário do futebol feminino para 2025. A entidade prevê a realização do Carioca Profissional e Sub-20, e da Copa Rio Sub-20 e Sub-17. Com dois títulos na base, o Fluminense vai em busca da taça inédita no principal.

A temporada já começou para os times femininos, com Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco e Pérolas Negras diputando a Copa Rio, que está em curso e se encaminha para a nona rodada, com o Flu na liderança. As cinco equipes se preparam para as estreias nas respectivas séries do Brasileirão.

Calendário do profissional feminino

Como mencionado, a Copa Rio está na reta final, com a próxima rodada marcada para terça (18) e quarta-feira (19). A competição funciona como uma preparação para a temporada e, neste ano, pela primeira vez, conta com a participação do Pérolas Negras - nas duas últimas edições apenas os quatro grandes jogaram.

O Carioca Feminino está marcado para acontecer entre outubro e dezembro, e tem 14 datas previstas. Nesta época, o Brasileirão Feminino já terá acabado, de modo que as equipes terão foco total no estadual. Uma vez que o torneio dá vaga para o Brasileiro, a depender do desempenho do Pérolas Negras na Série A3, é possível que em 2026 o Rio de Janeiro tenha seis times disputando a nível nacional pela primeira vez na história.

Em 2025, Flamengo e Fluminense jogam a Série A1, prevista para começar no dia 23 de março. Botafogo e Vasco jogam a A2, marcada para começar dia 19 de abril, e o Pérolas joga a A3, que inciará em 26 do mesmo mês. Anunciada como novidade para a temporada, os times ainda tem a Copa do Brasil pela frente a partir de 14 de maio.

Calendário da base feminina

No documento divulgado, há a previsão de realização da Copa Rio Sub-20 durante o mês de abril, enquanto o Carioca da categoria será entre julho e agosto. Já para o sub-17, devido à baixa adesão das equipes, apenas a Copa Rio está prevista e será entre outubro e novembro.

A nível nacional, o Brasileirão Sub-20 começará em 5 de junho e irá até 21 de agosto. Já o sub-17, começa em 7 de junho e vai até 16 de agosto.

Histórico do Fluminense nas competições cariocas

O Tricolor tem um retrospecto positivo na base, tendo sido campeão Carioca sub-18 em 2021 (antes da mudança para sub-17 e sub-20) e sub-17 em 2022. O time principal, embora tenha chegado quatro vezes à final estadual, ainda não conseguiu levantar a taça e vai em busca do título inédito.

Próximos jogos do Fluminense

Pela Copa Rio, o Flu tem um clássico marcado para esta terça-feira (18), quando enfrentará o Botafogo no Nilton Santos, às 19h. Pelo Brasileirão, o Time de Guerreiras também já tem compromisso marcado: a estreia será contra o Instituto 3B, no dia 23 de março, na Arena da Amazônia.