Reforço do Fluminense, Thiago Silva atuou em grande parte dos jogos do Chelsea na temporada aos 39 anos

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Aos 39 anos, Thiago Silva mostra o vigor de um garoto na última temporada no futebol europeu. O novo zagueiro do Fluminense atuou em 35 das 48 partidas do Chelsea nesta temporada, a maioria como titular. O brasileiro só perdeu 27% das partidas pelo clube inglês em 2023/2024.

Desde que deixou o Fluminense, os números do zagueiro são surpreendentes ao longo de toda a carreira. Nas últimas cinco temporadas, Thiago Silva esteve em campo em 70% ou mais dos jogos.

Vale destacar que Thiago Silva nunca perdeu mais de 37% de uma temporada. Além disso, o novo zagueiro do Fluminense, em 21/22, atuou em 96% dos jogos pelo Chelsea, quando tinha 37 anos.

🗒️ CONFIRA OS PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO DE THIAGO SILVA EM TODA A CARREIRA (JOGOS DISPUTADOS/JOGOS TOTAIS DO CLUBE):

23/24: 35/48 73% (Chelsea)

22/23: 35/50 70% (Chelsea)

21/22: 48/50 96% (Chelsea)

20/21: 35/50 70% (Chelsea)

19/20: 35/49 71% (PSG)

18/19: 39/55 71% (PSG)

17/18: 39/57 68% (PSG)

16/17: 40/57 70% (PSG)

15/16: 46/59 78% (PSG)

14/15: 40/59 67% (PSG)

13/14: 42/55 76% (PSG)

12/13: 34/54 63% (PSG)

11/12: 37/53 70% (Milan)

10/11: 42/50 84% (Milan)

09/10: 40/48 83% (Milan)

Thiago Silva foi anunciado pelo Fluminense nesta terça-feira (7) (Foto Nelson Perez/Fluminense F.C.)

Os números de Thiago Silva são animadores. Apesar da idade avançada, os dados do novo zagueiro do Fluminense mostram que o jogador sempre cuidou do físico e da saúde. Isso é um fator que pode gerar mais expectativa sobre o atleta e empolgar ainda mais a torcida tricolor.

Thiago Silva ainda não tem data prevista para estreia. Porém, o zagueiro estará à disposição de Fernando Diniz a partir do dia 10 de julho, data de início da segunda janela de transferências de 2024.