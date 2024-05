Vitorioso: confira todos os títulos de Thiago Silva na Europa

(Foto: Glyn KIRK / IKIMAGES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 07/05/2024 - 14:38

Com mais de 15 temporadas somadas na carreira na Europa, Thiago Silva retorna ao Fluminense aos 39 anos para reforçar o setor defensivo de Fernando Diniz. Ídolo de gigantes europeus, o currículo do zagueiro brasileiro é vasto e, além de títulos, o monstro coleciona respeito pelas torcidas que defendeu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Confira todos os títulos de Thiago Silva durante a estadia no Velho Continente:

Milan

(Foto: OLIVIER MORIN / AFP)

Após uma temporada marcante de Thiago Silva com a camisa do Fluminense, levando a equipe tricolor à final da Libertadores, o zagueiro de 25 anos na época se tornou o novo reforço do Milan, onde permaneceu durante 3 temporadas e conquistou dois títulos: Campeonato Italiano (2010/11) e Supercopa da Itália (2011/12).

Paris Saint-Germain

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Clube em que mais venceu, o PSG foi a casa do jogador durante 8 anos, onde colecionou 25 títulos, sendo eles: 7 Campeonatos Franceses (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19 e 2019/20), 5 Copas da França (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2019/20), 6 Taças da Liga Francesa (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2019/20) e 7 Supercopas da França (2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20).

Chelsea

O Chelsea foi o último clube de Thiago Silva antes do retorno ao Rio de Janeiro, com mais de 150 no time londrino, ele venceu a Champions League (2020/21), a Supercopa da UEFA (2021/22) e o Mundial de Clubes (2022), além de ajudar os jovens a se desenvolverem na chegada aos Blues.