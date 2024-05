Torcedores do Fluminense enlouquecem com retorno de Thiago Silva: ‘Maior zagueiro do mundo’

Thiago Silva é o novo reforço do Fluminense (Foto: Adrian Dennis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 13:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (7) a contratação de Thiago Silva, que retorna ao clube carioca após 16 temporadas. Cria de Xerém, o zagueiro assinou contrato válido até julho de 2026 e vestirá a icônica camisa 3.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O jogador, que atualmente defende do Chelsea, da Inglaterra, poderá atuar pela equipe de Fernando Diniz a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências internacionais será aberta. Com isso, o zagueiro estará à disposição da comissão técnica para as oitavas da Copa do Brasil e Libertadores - caso o Fluminense consiga a classificação.

Após disputar três temporadas pela equipe profissional do Fluminense (2006 a 2008), Thiago Silva se transferiu para o futebol europeu, onde se tornou ídolo do Milan, PSG e Chelsea. Pela Seleção Brasileira, disputou quatro Copas do Mundo e duas Olimpíadas.

A notícia do retorno do zagueiro movimentou as redes sociais. Emocionados, torcedores do Fluminense comemoraram a contratação e elegeram Thiago Silva como "o maior zagueiro do mundo". Confira a seguir alguns comentários.

O contrato de Thiago Silva com o Fluminense é válido até julho de 2026; torcedores comemoram a contratação do jogador nas redes sociais (Foto: Reprodução)