Fluminense acerta a renovação do goleiro Fábio; veja detalhes

O Fluminense começou o ano dando um presente aos torcedores: a renovação do goleiro Fábio. Aos 45 anos, o jogador tinha vínculo até o fim de 2026 e estendeu sua permanência no Tricolor de Laranjeiras por mais uma temporada - até dezembro de 2027. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira nas redes sociais do clube.

Ídolo do Fluminense e jogador com mais partidas na história do futebol brasileiro, Fábio vai para a quinta temporada pelo clube. Em alto nível, o experiente goleiro alcançou feitos importantes e bateu recordes com a camisa tricolor.

Ele ultrapassou a marca de 1.390 jogos na carreira, superou o goleiro inglês Peter Shilton e se tornou o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol mundial.

Em 2025, após brilhar na grande campanha do Fluminense no Mundial de Clubes, os Estados Unidos, chegando à semifinal, Fábio foi indicado ao prêmio "The Best Fifa", concorrendo a um lugar na seleção do ano do futebol mundial.

No Fluminense desde 2022, Fábio soma 261 partidas e foi peça fundamental em conquistas históricas. Foi pelo Tricolor que o goleiro venceu o título mais importante de sua carreira: a Libertadores de 2023. Além da Glória Eterna, conquistou também a Recopa 2024 e os Cariocas de 2022 e 2023.

Retorno da temporada do Fluminense

Após encerrar sua temporada com a eliminação para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, no meio de dezembro, o Fluminense tem um início de temporada em 2026 mais cedo que nos demais anos. O primeiro desafio da equipe será contra o Madureira, no dia 14 de janeiro, já pelo Campeonato Carioca.