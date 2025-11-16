Presidente do Fluminense homenageia Celso Barros nas Laranjeiras: 'Um gigante tricolor'
Mário Bittencourt recorda parceria, divergências políticas e amizade com o médico
O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou neste domingo no velório de Celso Barros, ex-patrocinador e ex-vice-presidente do clube. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre das Laranjeiras. Em seu discurso, Bittencourt destacou o peso de Barros na fase de reconstrução do clube no fim dos anos 1990 e mencionou a relação política entre os dois.
- Primeiramente, um grande tricolor, um cara que, em razão do grande amor que tinha pelo Fluminense no final da década de 90, foi muito importante para o clube.
O presidente também informou que o clube fará homenagens a Celso Barros no jogo de quarta-feira (19), contra o Flamengo.
- Jogaremos de luto, faremos uma homenagem para ele no Maracanã, no placar, e algumas outras que a gente está pensando também.
Bittencourt tratou explicitamente das divergências políticas com Barros, que era pré-candidato à presidência do clube e se preparava para registrar sua chapa. O presidente frisou que a disputa não significava hostilidade.
- Estivemos juntos já, politicamente, em chapas, estivemos na oposição, estivemos de lados divergentes, mas não inimigos, jamais.
Ele relatou uma conversa que teve com Celso dias antes dele morrer.
- A gente se falou na quarta-feira (12), tivemos uma ligação, foi muito bacana, um papo muito ameno. Falamos sobre o clube, sobre outras coisas, especialmente sobre as famílias. Ele perguntou sobre as crianças, eu perguntei sobre os netos dele (…). Falamos um pouco de política e ficamos de nos falar ao longo da eleição.
