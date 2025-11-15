Fluminense vê oportunidade única com Zubeldía antes de enfrentar o Flamengo

Pode não parecer, mas quando o Fluminense entrar em campo contra o Flamengo, Zubeldía ainda não terá nem dois meses como treinador do time. Os times se enfrentam na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Até lá, Zubeldía, que chegou no Flu no dia 28 de setembro, vive uma oportunidade única com o time.

Essa é a segunda vez que o argentino passa por uma Data Fifa desde que assumiu o Tricolor. No primeiro momento, porém, Zubeldía teve apenas sete dias livres e ainda teve que utilizá-los para conhecer melhor o elenco. Agora, o comandante teve nove dias livres e já está bem mais familiarizado com os jogadores. O momento é visto como uma oportunidade única para a sequência da temporada.

Existe ainda um fator que surpreende. É natural imaginar que a comissão técnica valoriza essa pausa nos jogos para conseguir treinar mais com o elenco. E está certo, isso é verdade. Mas não é o mais importante nesse momento para a equipe do treinador. Internamente, o fator mais valorizado que essa Data Fifa proporcionou foi o tempo de descanso. O Fluminense teve dois dias de folga e tem mais um programado. Segunda-feira (10), terça-feira (11) e domingo (16).

E reapresentação do grupo na quarta-feira (12) foi uma prova clara da importância do respiro na sequência de jogos. O Lance! apurou que a mudança no ambiente foi perceptível e no ânimo. O Tricolor, muito por conta de Mundial de Clubes, é um dos times com mais jogos na temporada. A rotina de viagens e partidas em sequência é pesada.

Ao todo, no período da Data Fifa, serão três dias de folga e seis dias de treino. As sessões de treinamento são longas e buscam estimular a intensidade dos jogadores sem sobrecarregar ninguém fisicamente para os jogos.

Fluminense x Flamengo

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (19). O Tricolor enfrenta o Flamengo no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória aproxima o time de uma vaga direta na Libertadores, além de complicar o rival na briga pelo título.