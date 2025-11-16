Em entrevista exclusiva ao Lance!, sensação no Fluminense, Lucho Acosta falou sobre a admiração que tem por Ganso. O camisa 10 vive uma temporada acidentada por problemas físicos em 2025 e viu o argentino suprir a carência na função nos últimos jogos.

Acosta tomou o posto de armador do time de Zubeldía e rapidamente se consolidou como destaque do time. Com o retorno de Ganso ao time, uma pergunta fica no ar: os dois podem jogar juntos. Essa questão já foi respondida pelo próprio Zubeldía.

Se for pela vontade de Acosta, pelo brilho dos olhos falando sobre Ganso, em exclusiva ao Lance!, a resposta é sim. Lucho contou sobre sua admiração com o camisa 10 tricolor.

— Ganso é um jogador que faz todos jogarem melhor. Com ele é fácil jogar: é só dar a bola. No outro dia, quando ele voltou a treinar, eu disse a ele: "Agora a bola está sorrindo". Desde antes de chegar eu já gostava muito de vê-lo jogar. Até hoje ele faz coisas magníficas. Presto atenção onde ele se posiciona, a visão que ele tem. Para mim ele é um ídolo. Gosto de como ele trata a bola — contou Acosta.

Do lado do treinador o caso é mais complexo. Zubeldía afirmou que enxerga a organização coletiva como prioridade e que ainda vai estudar a possibilidade de escalar dois meias criativos juntos, algo que ele não descarta, mas vê como um desafio tático. O técnico explicou que, embora a combinação entre jogadores talentosos possa ser sedutora, nem sempre ela é funcional.

Entrevista exclusiva com Acosta

O Lance! gravou uma entrevista exclusiva com Lucho Acosta, que será publicada nos próximos dias. O jogador argentino falou sobre os tempos de MLS, a chegada ao Rio, relação com Rooney e Riquelme e mais.

Fluminense x Flamengo

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (19). O Tricolor enfrenta o Flamengo no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória aproxima o time de uma vaga direta na Libertadores, além de complicar o rival na briga pelo título.