Foto: Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão da Recopa Sul-Americana de 2024 e a atual vencedor da Libertadores, o Fluminense começou a temporada vacilando. Após iniciar o Campeonato Carioca com os reservas, a equipe correu riscos de eliminação precoce, mas avançou para as semifinais. Nos confrontos contra o Flamengo, a tônica foi a mesma que a dos últimos clássicos: sem vitória e sem classificação. Confira os números do Tricolor na competição!

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Apanhado geral

O Flu fez 13 jogos no Campeonato Carioca, com 17 gols marcados e 12 gols sofridos. De acordo com o SofaScore, o melhor da equipe na competição foi David Braz, com nota de 7.70.

(FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Números ofensivos

Com 17 gols, o Tricolor tem média de 1.3 tentos por partida, com um desses sendo de pênalti. A equipe teve 12.7 chutes por jogo, com 20.9 dribles bem sucedidos. O Flu também teve média de 3.8 escanteios por jogo e 2.1 faltas cobradas.

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Posse de bola no padrão Fluminense

Na posse de bola, o básico modelo Diniz. O Flu teve 62.5% de média, com 90.6% de acerto no passe, além de 66.2% de acerto nos lançamentos e 33% de aproveitamento nos cruzamentos.

(FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

Uma defesa segura

O Flu teve, nesses 13 jogos, seis sem sofrer gols. A equipe concedeu 0.9 gols por partida, além de 2.4 defesas de Fábio e 61.2 bolas recuperadas por partida.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O Fluminense na Libertadores

3/4 – 21h30 – Alianza Lima x Fluminense

9/4 – 21h – Fluminense x Colo-Colo

x Colo-Colo 25/4 – 19h – Cerro Porteño x Fluminense

9/5 – 21h – Colo-Colo x Fluminense

16/5 – 21h – Fluminense x Cerro Porteño

x Cerro Porteño 29/5 – 21h30 – Fluminense x Alianza Lima.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flu