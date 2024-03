Deu match? Torcedores do Fluminense usam redes sociais para formar casais tricolores

Torcida do Fluminense cria página de relacionamentos entre tricolores (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 12:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Você namoraria uma pessoa que não torce para seu time? Para alguns torcedores do Fluminense, a resposta para essa pergunta é NÃO. Por isso, eles criaram a "FluLove", uma página para tricolores se relacionarem e trocarem "matches".



Como funciona? Nas redes sociais ou no grupo de WhatsApp, torcedores do Flu se encontram na página da "FluLove" para flertar - seja por meio de uma mensagem anônima, comentários ou outras formas. O movimento está próximo de ter 10 mil seguidores.



Em entrevista ao ge, o criador da página, Deyvid Chaves, revelou que a sua intenção era mais simples: ajudar torcedores a localizar pessoas que viram no Maracanã. Hoje, o foco mudou.



- O foco é produzir conteúdos de entretenimento, trazer uma galera e aumentar o ciclo de amizades de tricolores. Muita gente passou a ir aos jogos e falou que não tinha companhia, agora tem. A página ajudou. Quando começamos, tinha a brincadeira de mandar correio anônimo para o pessoal. Às vezes uma pessoa via alguém bonito no jogo, mas não sabia quem era e a gente localizava. A intenção sepre foi unir pessoas - contou Chaves ao "ge".

Torcedores do Fluminense acompanham jogo em Laranjeiras (Foto: Mauro Pimentel/AFP)