Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Colo-Colo se enfrentam no dia 4 de maio, às 21h, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024. Mas o time chileno ainda não sabe se o jogo poderá acontecer no Monumental David Arellano.

O motivo é a má condição do campo. A Conmebol vetou o estádio devido ao estado do gramado, colocando uma grande interrogação sobre onde a partida será realizada. O certo é que o clube comandado por Jorge Almirón ficará sem sua casa para as primeiras partidas da competição continental.

Como o jogo contra o Fluminense será apenas em maio, o Colo-Colo ainda deve tentar reverter a situação até o confronto. Segundo a imprensa chilena, há chances de uma reavaliação da Conmebol. No entanto, caso não consiga a liberação do estádio, duas alternativas são cotadas para o confronto: o Nacional e o Santa Laura, ambos em Santiago, no Chile.

O Tricolor estreia na Libertadores no dia 3 de abril (quarta-feira), contra o Alianza Lima, às 21h30 (Brasília), no Peru. Em seguida faz seu primeiro confronto contra o Colo-Colo, no Maracanã. Por fim, vai ao Paraguai encarar o Cerro Porteño, na última partida antes do duelo com os chilenos em Santiago.

CONFIRA A AGENDA DO FLUMINENSE NA LIBERTADORES 2024: