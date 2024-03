Vídeo: Marcelo, do Fluminense, sobe em palcodo Lollapalooza e ganha homenagem dos artistas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 20:37 • São Paulo (SP)

Só o bruxo dá rolê aleatório? Marcelo, do Fluminense, subiu no palco do Lollapalooza e deu seu nome no palco da banda de rock 30 Seconds to Mars.

Além de ter subido no palco com os artistas, incluindo o vocalista Jared Leto, ainda ganhou homemagem dos cantores que vestiram uma camisa da Seleção com seu nome atrás. Veja o vídeo!