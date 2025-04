PC Caju relembra Fluminense que enfrentou Unión Española em 1976: ‘Seleção’

O Unión Española enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (23), às 19h, pela Sul-Americana. Embora seja um confronto inédito na competição, os clubes já cruzaram caminhos anteriormente, precisamente em 1976, quando Paulo Cézar Lima, o PC Caju, defendia o Flu.

Esta foi a primeira e a única vez que os times se enfrentaram na história. O jogo ocorreu em 19 de fevereiro, no Estádio Sausalito, pela segunda rodada do Torneio Internacional de Viña del Mar, que servia como preparação para a temporada.

Unión Española 0 x 1 Fluminense, 1976

Da esq. para a direita, em pé: Renato, Carlos Alberto Torres, Miguel, Carlos Alberto Pintinho, Rubens Galaxie, Rodrigues Neto. Agachados: Gil, Paulo Cesar Lima (Paulo Cesar Caju), Doval, Rivelino e Dirceu (Foto: Arquivo/Agência O Globo)

Com a Máquina Tricolor em campo, o Flu saiu vencedor pelo placar mínimo, com gol de Doval. Além dele, outros nomes consagrados pelo clube entraram em campo, como Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Pintinho, Paulo Cézar Caju, Gil e Doval. No comando do time, estava Didi, ex-jogador e ídolo em Laranjeiras.

O Lance! conversou com PC Caju, que tinha acabado de voltar do futebol francês, convencido por Francisco Horta, então presidente do Fluminense. Sobre a viagem, o ex-jogador relembrou o grande time que tinha o Flu e declarou as saudade de Doval, autor do gol.

- O time era uma seleção. Fomos para o Chile a convite da Federação Chilena, convidados para disputar a Taça Internacional Viña Del Mar, um lugar lindo, praia bonita, parecia com o Rio. Enfim, chegamos em Santiago, daí pegamos um ônibus para Viña Del Mar. Nós ganhamos o torneio, primeiro 1 a 0 no Unión Española, o segundo jogo também ganhamos do outro time chileno da região, enfim, saímos invictos. - lembrou.

- No dia da vitória, que conquistamos o título, o Didi nos liberou, nós fomos para as boates em Santiago, só que a boate funcionava só até meia-noite e nós ficamos até meia-noite, quando fechou. Estávamos caminhando até o hotel e, de novo, fomos parados, pelos militares da época do Pinochet, mas tudo sem violência alguma, só pediram o nosso passaporte e tal, falamos que era da delegação do Fluminense. - continuou PC.

Voltando para 2025, o ex-jogador falou da dificuldade que é enfrentar um time chileno fora de casa. Para a partida desta quarta-feira (23), o Flu vai com o time reserva e muitos jogadores da base, poupando os titulares para o clássico contra o Botafogo, no final de semana. Em 13º no campeonato nacional e sem vencer na Sul-Americana, o Unión Española busca uma recuperação na temporada:

- Não é fácil não, o futebol chileno, apesar de estar, talvez, em um período delicado, normalmente quando joga em casa, sempre tem uma energia diferente, entendeu? O futebol tem a torcida, o campo, o adversário também, é um momento que você pode se reabilitar.