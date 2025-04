Histórico, polêmica e perfil: Andrés Matonte apita Unión Española x Fluminense

O Fluminense enfrenta o Unión Española nesta quarta-feira (23), às 19h, pela Copa Sul-Americana e quem apita a partida é o uruguaio Andrés Matonte. O árbitro, credenciado pela FIFA, já apitou outros três jogos do Tricolor, esteve envolvido em uma polêmica com o irmão e já declarou seu perfil em campo.

Com 37 anos, o uruguaio é experiente no cenário continental e mundial. Além de apitar os jogos do campeonato uruguaio e das competições da Conmebol, esteve na semifinal do Mundial de Clubes de 2024, entre Real Madrid e Al-Ahly, e na Copa do Mundo de 2022, na vitória da Croácia sobre o Canadá.

Relembre as partidas do Fluminense comandadas por Matonte

Andrés Matonte em Fluminense x Olímpia (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Os jogos do Tricolor que Matonte apitou foram todos pela Libertadores, sendo um empate fora de casa e duas vitórias no Maracanã. O mais recente foi a classificação contra o Grêmio, em 2024. No mesmo ano, apitou o empate fora de casa com o Alianza Lima e, em 2023, ano do título, a vitória no jogo de ida contra o Olimpia, pelas quartas de final.

Contra o time gaúcho, o Fluminense precisava reverter a derrota sofrida no Rio Grande do Sul e rapidamente abriu o placar com Thiago Silva, gol que empatava o placar agregado em 2 a 2. Cerca de 15 minutos depois, Matonte assinalou pênalti de Dodi, punido com cartão amarelo, e Arias converteu. Na segunda etapa, o Grêmio diminuiu e levou a decisão para as penalidades. Com show de Fábio, o Flu passou de fase.

Meses antes, o árbitro apitou o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru. O jogo foi tranquilo, sem polêmicas de arbitragem, mas evidenciou o momento do Fluminense, que se agravaria no decorrer da temporada e terminaria com uma arrancada que salvou a equipe do rebaixamento. Mesmo com mais posse de bola, o time então comandado por Diniz saiu atrás no placar com gol de Serna - que hoje defende o Tricolor - e conseguiu igualar somente aos 30 do segundo tempo, com gol de Marquinhos.

continua após a publicidade

Em 2023, na primeira vez que os caminhos se cruzaram, o Flu venceu o Olimpia por 2 a 0 pelas quartas de final. Na ocasião, o Tricolor foi dominante e poderia ter tido até um placar mais elástico. Pressionando por quase 90 minutos, fez o time paraguaio recuar suas linhas e marcar com 5 jogadores dentro da área. André marcou o primeiro e Cano o segundo.

Perfil de Andrés Matonte

O árbitro concedeu entrevista à Radio Sport 890 AM, do Uruguai, antes da final do Campeonato Uruguaio de 2023, entre Peñarol e Liverpool, e falou sobre sua preparação para os jogos e de seu perfil em campo. Ao veículo, revelou que assiste jogos dos times em que vai apitar para conhecer como jogam e como se comportam.

Na entrevista, falou também que prefere deixar o jogo seguir ao máximo, mas "sempre dentro do regulamento". Confira os números do árbitro a partir de 2024, segundo o Sofascore:

Média de faltas marcadas por Matonte na Sul-Americana: 22.8

na Sul-Americana: 22.8 Média de faltas marcadas na competição: 20.5

Média de cartões amarelos aplicados por Matonte na Sul-Americana: 4.6

na Sul-Americana: 4.6 Média de cartões amarelos aplicados na competição: 4.8

No campeonato campeonato uruguaio, o árbitro tem uma média de faltas marcadas menor do que a geral (19.2 contra 19.9). Já no critério de cartões aplicados, sua média é um pouco maior do que a geral (5.5 contra 5.4).

Árbitro já foi denunciado por golpes no Uruguai

O caso aconteceu em 2021 e a denúncia veio à tona em outubro de 2022, meses antes de sua participação na Copa do Mundo do Catar. O foco da investigação era o irmão, Roberto Matonte, mas Andrés também foi alvo de acusações.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa uruguaia na época, Roberto abordava pessoas com a ideias de investimentos, pedindo empréstimos com a promessa de ir quitando mensalmente, com juros. Por sua vez, Andrés foi apontado como parte importante do esquema e aliciador de possíveis vitímas.