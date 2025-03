Nesta quinta-feira (20) completam quatro anos do primeiro e maior título da história do futebol feminino do Fluminense. Em 2021, ao vencer o Internacional nos pênaltis, no Beira Rio, as Meninas de Xerém conquistaram o Brasileirão Feminino Sub-18 de 2020.

A equipe, comandada por Isaías Rodrigues e Filipe Torres, que atualmente treina a base do Flamengo, contava com nomes que já se destacavam no cenário nacional, como a zagueira Tarciane, hoje no Lyon. Mas como ela não foi a única a vingar, o Lance! reuniu informações de onde estão as principais jogadoras daquele elenco.

Onde jogam atualmente?

Começando pela goleira Ravena, heroína do título, que chegou ao Fluminense pelo projeto Daminhas da Bola, da treinadora Thaissan Passos, hoje no Grêmio. Por conta desta relação, a arqueira foi para o Corinthians em 2021, ano em que Thaissan também foi para o clube paulista. Defendeu as Brabinhas até 2023 e atualmente, aos 20 anos, está na base do Palmeiras.

A dupla de zaga tricolor chamou muita atenção na época pela alta estatura - eram conhecidas como "torres gêmeas". Núbia deixou o Fluminense em 2021 para jogar no Flamengo, onde permanece até hoje e, aos 21 anos, é peça importante da equipe profissional rubro-negra. No mesmo ano, Tarciane também deixou as Laranjeiras, mas foi para o Corinthians, a maior potência do futebol feminino brasileiro. Depois de três anos com Arthur Elias no Timão, a defensora foi para Houston Dash, dos Estados Unidos, mas não demorou muito para que o Lyon, maior vencedor da Liga dos Campeões Feminino, a contratasse. Vale destacar que ela foi a jogadora que mais movimentou dinheiro na história da modalidade.

A capitã da equipe era Andressinha, lateral-direita que hoje defende o Pérolas Negras, do Rio de Janeiro, e jogará o Brasileirão A3 pelo clube. Quem atuava na esquerda era Leandra, que ficou no Flu até 2024 e ainda conquistou a Copinha Feminina. Em 2025 foi para o Santos, onde disputará o Brasileirão A2.

O trio principal de meio era formado por Sabrina Amorim, Luiza Travassos e Lara Dantas. Sabrina saiu do Flu em 2021 para o Corinthians, onde ficou até 2023, antes de ir para o Gintra Universitetas, da Lituânia. Travassos, que se tornou xodó da torcida tricolor, atualmente está nos Estados Unidos, onde estuda e joga a NCAA pela Universidade de Marshall. O mesmo aconteceu com Lara Dantas, camisa 10 da conquista e destaque na seleção brasileira sub-17 e sub-20.

No ataque, o principal nome era Luany, frequentemente convocada pelas seleções de base e convocada por Arthur Elias para ajudar no período de treinamento antes das Olímpiadas de Paris 2024. Atuando pelos lados, suas principais características são a velocidade e o drible. Deixou o Fluminense em 2022 para defender o Grêmio e ficou no time gaúcho até 2023, quando foi para o Seatlle Reign-EUA, depois emprestada para o Madrid CFF. Atualmente, está no Atlético de Madrid, da Espanha.

Artilheira da equipe no título com seis gols, Carol Valle saiu em 2021 e teve passagens pelo ESMAC, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco até chegar no Real SC, de Portugal. Além dela, Kailane também saiu logo após o título e teve passagem por Botafogo, Corinthians e Pinda-SP, mas atualmente está sem clube.

Outros nomes de destaque daquela conquista eram as gêmeas Duda e Luiza Calazans, meia-atacante e zagueira, respectivamente. A dupla permaneceu em Xerém até 2023 e hoje estão no São Paulo.

Trajetória até o título

Por conta da pandemia de Covid-19, a edição de 2020 do campeonato começou somente em janeiro de 2021. Na primeira fase, o Tricolor venceu quatro jogos e perdeu dois, classificando-se em segundo para a próxima etapa. Na segunda fase, venceu duas partidas e perdeu uma, passando então para as semifinais.

Valendo uma vaga na final, o Fluminense encarou o Santos em dois jogos. O primeiro foi em Laranjeiras e acabou empatado em 1 a 1, com Tarciane marcando para as cariocas. Já no segundo, realizado na Vila Belmiro, as Meninas de Xeré golearam as Sereinhas por 5 a 1, duelo que gerou a marcante entrevista da meia Luiza Travassos, que se emocionou e declarou torcida ao Tricolor.

A grande final foi disputada contra o Internacional, que havia eliminado o São Paulo na semi. Até então, o tricolor paulista tinha sido o único a vencer o Fluminense na competição (duas vezes na primeira fase e uma na segunda). Assim, as Coloradas chegavam com confiança pra brigar pelo título.

O primeiro jogo foi em Laranjeiras e terminou em vitória do time da casa por 2 a 1, com Tarciane marcando novamente para decidir o jogo. Por causa desse gol, o Flu podia perder na volta, já que o regulamento não previa saldo de gols como critério de desempate. Em Porto Alegre, Luany abriu o placar para o Flu, mas as gaúchas reagiram e viraram para 4 a 1, levando a decisão pros pênaltis.

Nas penalidades, Lara Dantas, Luzia Travassos, Nubia, Andressa, Kethilyn, Carol Valle e Kailane converteram suas cobranças - Luany, Larissa e Duda Calazans perderam. Mas a estrela que brilhou foi a da goleira Ravena, que defendeu quatro batidas e decidiu o título.