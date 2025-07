Fluminense tem desfalque de peso, e Arias se prepara para despedida; veja relacionados

O Fluminense não contará com o meia Paulo Henrique Ganso para o confronto com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (17), pelo Brasileirão. O clube divulgou que o camisa 10 está com um edema no músculo anterior da coxa direita.

Apesar da ausência de Ganso, o Fluminense conta com a presença de Jhon Arias entre os relacionados. Com isso, o colombiano se prepara para fazer o que pode ser sua partida de despedida do Tricolor, uma vez que a transferência para o Wolverhampton está bem encaminhada.

O Fluminense faz seu primeiro jogo desde o fim do Mundial de Clubes, em que chegou na fase de semifinal. A equipe ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro com 20 pontos, mas com dois jogos a menos em relação ao Cruzeiro.

É possível que Renato Gaúcho mude o esquema de jogo do Fluminense em relação aos últimos jogos do Mundial de Clubes. Com isso, o Tricolor deve entrar em campo com Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Fuentes; Bernal, Martinelli, Nonato; Arias, Cano e Canobbio.

Veja os relacionados do Fluminense para enfrentar o Cruzeiro

Goleiros:

Fábio

Vitor Eudes

Marcelo Pitaluga

Laterais:

Samuel Xavier

Guga

Renê

Gabriel Fuentes

Zagueiros:

Thiago Silva

Ignacio

Freytes

Manoel

Thiago Santos

Meias:

Bernal

Hércules

Martinelli

Lima

Lezcano

Nonato

Arias

Atacantes:

Canobbio

Everaldo

Cano

Keno

Serna

Soteldo