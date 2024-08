Vinícius Souza e Yílmar Velasquéz são opções para o Fluminense (Fotos: Darren Staples / AFP e Divulgação / FCF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 20:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense encaminhou a venda de André ao Wolverhampton, da Premier League, nesta quarta-feira (28). O clube inglês ofereceu 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) pelo volante, sendo € 22 milhões fixos e € 3 milhões em bônus por metas.

➡️ Facundo Bernal lamenta morte de Juan Izquierdo em apresentação no Fluminense

▶️ Arias se torna o oitavo maior artilheiro estrangeiro do Fluminense

Desta forma, o Tricolor perde seu principal jogador na função, titular da equipe há três anos. Antecipando possível saída do camisa 7, o clube das Laranjeiras já havia contratado o uruguaio Facundo Bernal. No entanto, com o alto valor da venda e a baixa significativa que é o cria de Xerém, o Lance! traz cinco opções no mercado para o Fluminense substituir André.

VINÍCIUS SOUZA

Destaque do Sheffield United na última Premier League, Vinícius Souza tem 25 anos e foi revelado pelo Flamengo em 2019. Após passagens por clubes de menor renome na Europa, defendeu o Espanyol antes de chegar à Inglaterra. Apesar do bom desempenho do brasileiro, seu time acabou rebaixado no Campeonato Inglês, e a expectativa no início da janela era de saída do jogador. Como nenhuma transferência se concretizou, uma volta ao Brasil poderia ser boa opção para se aproximar da Seleção. Ao mesmo tempo, é o nome que mais custaria ao Fluminense.

Vinícius Souza em ação pelo Sheffield United (Foto: Darren Staples / AFP)

LIZIERO

Jogador do São Paulo, Liziero era tido como uma das principais promessas do Soberano para a posição. No entanto, não conseguiu se firmar na equipe e foi emprestado para Internacional, Coritiba e Yverdon-Sport, da Suíça. De volta ao clube paulista, teve poucas chances com Zubeldía e entrou em campo três vezes no Brasileirão. Assim, o volante ainda pode defender outro time da Série A e seria opção para complementar o elenco do Fluminense.

Liziero em ação pelo São Paulo; jogador poderia ser opção a André no Fluminense (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

➡️Fluminense negocia com Gabriel Fuentes, lateral da seleção colombiana

MARCOS GÓMEZ

Destaque do Paraguai na Olimpíada de Paris, Marcos Gómez teve ótimo desempenho na campanha que levou o país às quartas de final. O volante de 22 anos é promessa do Olímpia, e começou a ganhar chances na última temporada. Seria opção jovem e promissora para o Fluminense compor o elenco com a saída de André.

Marcos Gómez, destaque do Olímpia e do Paraguai (Foto: Divulgação / Olímpia)

YÍLMAR VELÁSQUEZ

Colombiano de 25 anos, Velásquez é o guardião do meio-campo do Independiente Santa Fé. Volante de boa estatura e desempenho defensivo, disputou a Libertadores de 2023 pelo Deportivo Pereira, emprestado, e se destacou a ponto de ser chamado para a seleção. Tem atraído interesse da MLS, dos Estados Unidos, de acordo com a imprensa da Colômbia.

Yílmar Velasquéz em ação pela seleção da Colômbia (Foto: Divulgação / FCF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

SERGIO FLORES

Opção mais "econômica" da lista, Sergio Gomes está sem clube após deixar o Mazatlan, da Liga MX. Com longa carreira no México, o jogador de 29 anos se destacou pelo Chivas, clube pelo qual foi revelado. O atleta chama atenção pela versatilidade: além de volante, joga também de zagueiro, lateral e segundo meio-campista.

Sergio Gomes em ação pelo Chivas, do México (Foto: Reprodução)