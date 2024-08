Arias se torna o oitavo maior artilheiro estrangeiro do Fluminense

Arias é também o principal artilheiro do time na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







28/08/2024

Mais do que sacramentar a vitória sobre o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão, o gol marcado por John Arias sábado passado, no Mineirão, deu ao colombiano uma marca histórica: ele se tornou o oitavo maior goleador estrangeiro a vestir a camisa do Fluminense.

O gol de sábado foi o 38º de Arias com a camisa tricolor, o nono apenas este ano. Assim, ele superou os 37 marcados pelo atacante argentino Rongo, que atuou nas Laranjeiras entre 1940 e 1941.

Jhon Arias chegou ao Fluminense em 2021, vindo do Santa Fe, da Colômbia. Aos poucos, ele foi se transformando em peça fundamental do time e passou a ser presença constante na seleção colombiana.

Aos 26 anos, ele passa por uma fase goleadora e apresenta os melhores números do time na temporada. Além dos nove gols marcados, Arias é autor de sete assistências - nenhum outro jogador do Fluminense deu tantos passes para gol quanto Arias este ano.

O próximo passo do atacante é alcançar mais uma posição na lista de artilheiros estrangeiros do tricolor carioca. Para isso, ele precisará marcar mais 12 vezes para empatar com outro argentino, Emile Etchegaray, que jogou no clube no início do século passado.

O maior artilheiro estrangeiro do Fluminense foi o inglês Henry Welfare, que atuou entre 1913 e 1924 no time carioca. No período, ele marcou incríveis 161 gols em 165 partidas.