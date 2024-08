Facundo Bernal lamenta morte de Juan Izquierdo em apresentação no Fluminense

Volante Facundo Bernal durante treino no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 28/08/2024 - 13:04 • Rio de Janeiro

Mesmo que já tenha jogado três partidas pelo Fluminense, o volante uruguaio Facundo Bernal foi apresentado oficialmente pelo clube apenas na manhã desta quarta-feira, 28. Ele concedeu entrevista no CT Carlos Castilho, mas antes de responder às perguntas dos jornalistas ele fez um pronunciamento lamentando a morte do compatriota Juan Izquierdo, do Nacional-URU.

- Quero lamentar a perda que tivemos de Juan Izquierdo. Ele é um conhecido meu, não um amigo próximo, mas um colega de muitos anos. Vi a notícia à noite e não pude acreditar. Estou muito triste - lamentou Bernal.

- Era um garoto, 27 anos. Para a família é uma perda muito importante, e também para o mundo inteiro de futebol. Na verdade, hoje todos estamos de coração partido.

Facundo Bernal foi anunciado como reforço do Fluminense no dia 3 de agosto. O volante de 21 anos chegou para reforçar o meio-campo e, principalmente, para suprir a provável venda de André.

O uruguaio declarou que é um “volante central”, mas ressaltou que pode atuar um pouco mais à frente no meio-campo, se colocando inteiramente à disposição dos planos do técnico Mano Menezes.

- Me adapto rápido ao que me pedem, e isso é o importante, o que pede o técnico. Posso fazer as duas funções. Eu sou volante central, mas posso ser o segundo volante ofensivo também.

Facundo Bernal foi apresentado oficialmente no CT Carlos Castilho. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Sobre a adaptação ao futebol brasileiro, Facundo Bernal reconheceu que estranhou um pouco as primeiras semanas, mas disse estar se adaptando rápido ao estilo de jogo e, também, ao clima bem diferente que encontrou no Rio de Janeiro.

- O futebol brasileiro é muito acelerado, com mais força, mais jogo limpo, mais toque de bola [em comparação com o uruguaio]. Tem muitas transições ao longo da partida, não importa em que minuto seja. Senti essa mudança nas primeiras semanas - comentou Facundo Bernal.

- Também o clima no Uruguai é totalmente diferente nesta época. Nos dois lugares é inverno, mas aqui parece que estamos no verão -, comentou o volante, sobre os 25 ºC que fazia no CT Carlos Castilho no fim da manhã desta quarta. Àquela mesma hora, a capital uruguaia registrava 10 graus a menos na temperatura.