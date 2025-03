Números expressivos marcam retorno do Fluminense à final do Carioca

O Fluminense está de volta à decisão do Campeonato Carioca, a quinta dos últimos seis anos. Além do objetivo coletivo, marcas individuais se sobressaem na reta final do estadual, apontando para a importância da longevidade de peças-chave no elenco.

Recentemente, Germán Cano ultrapassou os 100 gols e Keno completou uma centena jogos com a armadura tricolor. No outro extremo do campo, Fabio também está próximo de atingir uma marca importante. Com 199 partidas pelo Flu, tudo indica que a final contra o Flamengo terá um significado especial para o goleiro e ídolo da torcida.

De 2020 a 2025: números e remanescentes no Fluminense

Samuel Xavier, Ganso e Cano comemoram gol pelo Fluminense no Brasileirão de 2022. (Foto: Mailson Santana/FFC)

Do time vice-campeão Carioca em 2020, apenas Ganso permanece no clube. Com 19 anos na época, Martinelli ainda estava no sub-23 e foi integrado por Odair Hellmann ao profissional somente em dezembro daquele ano. Atualmente, o camisa 10 soma 267 jogos, enquanto o volante possui 240.

Em 2021, chegaram Samuel Xavier, Manoel e ninguém menos que Jhon Arias, hoje com 199, 107 e 205 jogos, respectivamente. Os números do zagueiro estariam mais próximos dos demais não fossem os oito meses afastado por conta de uma suspensão decorrente de um doping acidental em 2023.

Já em 2022, Fabio e Cano juntaram-se ao elenco do Fluminense, duas das principais peças desta "era" e que já marcaram definitivamente seus nomes na história tricolor. Além dos títulos e atuações decisivas, o arqueiro está prestes a completar 200 jogos pelo Flu, enquanto o artilheiro argentino soma 185 jogos - e 101 gols.

Por fim, em 2023, ano da última conquista no Carioca, Lima e Keno reforçaram o elenco. Ambos conquistaram seus espaços com Fernando Diniz e também Mano Menezes. Em 2025, na ausência de Ganso e Renato Augusto, Lima assumiu a função de criação pelo meio, enquanto Keno se mantém como um ponta capaz de desequilibrar o jogo.