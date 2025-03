Magno Alves projeta papel de Cano pelo Fluminense na final do Carioca: ‘Vai desencantar’

Nono maior artilheiro da história do Fluminense com 124 gols, Magno Alves projetou o papel de Cano na final do Campeonato Carioca. O centroavante de 101 gols é a grande esperança do Tricolor na decisão contra o Flamengo, que se inicia na quarta-feira (12).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o Magnata torce para que Germán Cano seja um fator de desequilíbrio em favor do Fluminense na decisão estadual. O veterano de 49 anos elogiou a resiliência do argentino em superar uma temporada abaixo da média e voltar a marcar gols em 2025.

- A cobrança é muito grande em cima do atacante. A gente sabe e reconhece isso, mas a vida nem sempre é um mar de rosas. Esses são os desafios que a gente enfrenta. Ele teve a resiliência. Teve um ano que não foi muito bom, mas as coisas começaram a mudar. Tenho certeza que ele não abaixou a cabeça, não ficou contente e foi em busca desse retorno. No início de 2025, está batendo marcas, passou do centésimo gol e que continue assim, principalmente contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Apesar de ter 23 gols a mais em relação ao Cano na história do Fluminense, Magno Alves não se preocupa em ser ultrapassado na lista. O ex-jogador do Fluminense espera que o argentino siga fazendo sua história e elevando suas marcas no Tricolor.

- A gente torce, né. Seria hipocrisia torcer para não marcar um gol e prejudicar o time que torço por uma questão pessoal. Estou entre os 10. Isso já é grande coisa. Que ele faça 130, 150 (gols), jogando, se esforçando, dando o seu melhor, conquistando seus prêmios pessoais e que venham mais marcas para ele.

continua após a publicidade

Ainda sobre o Fla-Flu da final do Campeonato Carioca, Magno Alves deu seus palpites para os dois confrontos e comentou sobre o jejum de Cano contra o Flamengo. O camisa 14 não marca contra o Rubro-Negro desde a histórica decisão do estadual de 2023, em que balançou as redes duas vezes.

- Vai desencantar. Vai retornar a fazer. E melhor ainda em uma final. Meu palpite é uma vitória de 2 a 1 para o Fluminense na quarta-feira e o repeteco do placar no fim de semana.

Na quarta-feira (12), o Fluminense encara o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor ainda faz mais um treino no Rio de Janeiro para decidir a escalação para a decisão.

Cano comemora centésimo gol marcado pelo Fluminense no jogo contra o Caxias, pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Veja outras respostas de Magno Alves, ex-jogador do Fluminense

Importância de Cano

- Muito grande (a importância de Cano para o Fluminense). Não só no coletivo, com títulos, mas também para a história individual. Um dos maiores artilheiros. Bater a marca de 100 gols não é para qualquer um. Está com uma idade que chamávamos de veterano, mas não para de correr. Em 2002, meu centésimo foi contra o Cruzeiro, no Maracanã. São marcas individuais que ficam para a história dele, assim como o coletivo com os campeonatos que através dos gols dele nos deu essas taças.

Lembranças do centésimo gol

- Foi a estreia do Romário (pelo Fluminense), em pleno Maracanã. Fiz um gol de cabeça após um cruzamento do Marquinhos. Foi 4 a 1. Isso me faz lembrar 2000, em que fiz cinco gols (contra o Santa Cruz). Os gols que fiz foram históricos. Mas ele (Romário) marcou também, ele não passa em branco não. Eu fiz o centésimo, mas ele deixou a marca dele lá.

Cano ou Fred?

- Ele já ganhou títulos importantes, uma Libertadores, mas eu, particularmente, o Fred é o número um. Não tirando o mérito dele, mas de um modo geral, o Fred tem títulos brasileiros, artilharia. Meio complicado essa comparação. Cada um tem o seu lado artilheiro, mas como o Fred não tem.