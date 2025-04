Em jogo duro fora de casa, o Fluminense arrancou um empate nos minutos finais contra o Unión Española, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Aranguiz abriu o placar para os donos da casa, e Nonato igualou com um golaço de fora da área.

Com o resultado, o Fluminense mantém a invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho, com quatro vitórias e dois empates. Na Sul-Americana, o Tricolor segue na liderança do grupo F, com sete pontos, seguido por Once Caldas, Unión Española e GV San José.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio chileno. Diante de um Fluminense desorganizado, o Unión Española variou o repertório para ameaçar a meta tricolor. A melhor chance dos donos da casa foi aos 23 minutos, em grande jogada de Uribe pela esquerda. O meia driblou Thiago Santos e finalizou no canto direito para a defesa de Vitor Eudes.

Aos 28, o Flu teve sua melhor oportunidades com Serna, que carregou até a linha de fundo pela direita e cruzou rasterio para Eve, livre, fazer o giro e bater para fora. Depois disso, o time carioca voltou a sofrer pressão, tendo dificuldade de sair jogando e terminando a primeira etapa com menos de 40% de posse de bola. Ao fim do primeiro tempo, os chilenos tiveram mais uma chance, dessa vez em lançamento nas costas de Manoel, mas o atacante finalizou para fora.

Everaldo em campo em Unión Española x Fluminense (Foto: Javier Torres/AFP)

O Unión Española voltou no mesmo ritmo, pressionando a defesa tricolor e envolvendo os adversários na troca de passes rápida. Nos primeiros minutos, Uribe fez mais uma boa jogada e passou para Montes, mas o atacante bateu para fora. Os chilenos criaram mais uma grande oportunidade de abrir o placar com Avelar, pelo lado direito, mas pecou na finalização e bateu em cima de Vitor Eudes.

Aos 38, Thiago Santos tentou sair jogando, mas foi desarmado por Vejar, próximo da área, que passou para Aranguiz, livre, balançar as redes e abrir o placar. Mesmo com as dificuldades, Nonato aproveitou uma sobra de bola de frente para o gol para bater com categoria, no ângulo, e dar números finais ao jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

Unión Española 0 x 0 Fluminense - Sul-Americana

3ª rodada

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Bicentenario La Florida, Chile

🥅 Gols: Aranguiz (38/2T), Nonato (50/2T)

🟨 Cartões amarelos: Bernal, Julio Fidélis, Vagno (Flu); Díaz, Suárez (UNE)

UNIÓN ESPAÑOLA (Técnico: José Sierra)

Torgnascioli; Vejar, Vidal, Díaz e Espinoza; Jauregui, Uribe, Marín (Simon Ramírez) e Montes (Ovelar); Aranguiz e Suárez (Sebástian Pereira).

FLUMINENSE (Técnico: Alexandre Mendes)

Vitor Eudes; Julio Fidelis, Manoel, Thiago Santos e Vagno; Bernal, Nonato e Lezcano (Lavega); Kevin Serna (Wesley Natã), Keno (Paulo Baya) e Everaldo.