O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (27), contra o Internacional, pela semifinal da Libertadores, no Maracanã. Os torcedores do clube preparam uma grande festa com mosaico de papel e balões para incentivar os jogadores. Mas, com as fortes chuvas e ventos no Rio de Janeiro, a organização dos papéis foi comprometida e parte da festa foi cancelada pela torcida que organizou o mosaico.