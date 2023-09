Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, está recuperado e à disposição de Fernando Diniz para as semifinais da Libertadores, contra o Internacional, nos dias 27 de setembro e 4 de outubro. A informação vem do próprio jogador, que, em entrevista ao site da Fifa, afirmou estar totalmente recuperado das dores no joelho. O meia não joga desde a segunda partida contra o Olimpia (PAR), nas quartas, em 31 de agosto.