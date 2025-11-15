O candidato à presidência do Fluminense e atual vice-presidente do clube, Mattheus Montenegro, expressou publicamente suas condolências pelo falecimento de Celso Barros, que faleceu neste sábado (15). Os dois disputariam as eleições do clube marcada para o dia 29 de novembro.

Montenegro, atual vice-presidente geral do clube e candidato apoiado pelo presidente Mário Bittencourt, publicou em suas redes sociais:

- Acabo de ser informado do falecimento do Dr. Celso Barros. Quero expressar meus sentimentos a seus familiares e amigos e aos muitos que, como eu, têm imenso respeito e reconhecimento por sua trajetória como tricolor apaixonado. Em sua memória, todas as atividades de nossa campanha estão sendo suspensas neste momento por dois dias. Peço a Deus que ilumine sua família neste momento.

Celso Barros havia se candidatado para a presidência do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Quem foi Celso Barros?

Celso Corrêa de Barros foi médico pediatra e ganhou destaque n ocenário quando foi nomeado diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, depois conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e diretor da Associação Médica Brasileira.

Sua relação como patrocinador do clube do coração teve início em 1999, quando presidiu a empresa Unimed. Com a marca estampada no espaço máster do uniforme, o Fluminense conquistou a Série C do mesmo ano, se reergueu e acumulou grandes conquistas, como as da Copa do Brasil de 2007, Brasileirão em 2010 e 2012 e os estaduais de 2002, 2005 e 2012.

Volta ao Fluminense no meio político

Após o fim do vínculo da Unimed com o clube das Laranjeiras, Celso Barros voltou a viver o clube do coração, mas na parte política. Em 2019, foi eleito vice-presidente geral ao lado de Mário Bittencourt, atual mandatário. A dupla, no entanto, rompeu no meio do mandato e o médico tornou-se frente forte da oposição no Fluminense.

Celso Barros buscava assinaturas para formalizar, ainda neste sábado, dia de sua morte, a candiudatura à presidência do Fluminense para o triênio de 2026 a 2028.