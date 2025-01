Mercado da Bola: Pachuca anuncia a contratação de jogador do Fluminense

John Kennedy foi oficializado como novo reforço do Pachuca, do México. O atacante foi cedido por empréstimo pelo Fluminense até o final de 2025. Ele chegou ao México no dia 2 de janeiro, passou por exames médicos e assinou o contrato. Pelo acordo, o Fluminense receberá cerca de R$ 3 milhões pelo empréstimo, com uma cláusula de compra fixada em US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 38 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador.

As negociações já estavam avançadas desde o início de dezembro passado, mas o anúncio foi adiado devido à participação do Pachuca na Copa Intercontinental e à pendência de assinatura contratual. John Kennedy tem contrato com o Fluminense até 2026, mas teve uma temporada apagada, marcada por problemas fora de campo e desempenhos abaixo do esperado.

O atacante, que marcou o gol decisivo na final da Conmebol Libertadores de 2023 sobre o Boca Juniors, perdeu espaço no Fluminense e terminou 2024 como quarta opção no ataque. Fora dos planos do clube para 2025, John Kennedy foi colocado como negociável.

Com a camisa do Fluminense, John Kennedy atuou em 112 partidas, marcou 21 gols e deu seis assistências. O atacante também teve passagem pela Ferroviária (SP), por empréstimo, onde fez seis gols em 11 jogos.

John Kennedy marcou o gol que consagrou o primeiro título da Libertadores para o Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Estatísticas de John Kennedy com a camisa do Fluminense em 2024

✅ 36 jogos

⚽ 4 gols

⏰ 1.235 minutos

❌ 2 grandes chances perdidas

🪄 0,6 (31%) dribles certos por partida