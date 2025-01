João Lourenço marca dois, e Fluminense vence na estreia da Copinha

O Fluminense derrotou a Inter de Limeira por 2 a 1, nesta sexta-feira, na estreia do Grupo 10 da Copinha. O atacante João Lourenço abriu o placar para o Tricolor, enquanto Kevyn Vinícius marcou contra e igualou o marcador ao fim da primeira etapa. No entanto, João Lourenço balançou as redes de pênalti mais uma vez para decretar o triunfo do clube carioca.

No outro duelo da chave, o Linense havia vencido mais cedo o Coimbra-MG por 5 a 2 e lidera o Grupo 10 ao fim da primeira rodada. Os Moleques de Xerém ocupam a vice-liderança e estão em zona de classificação para o mata-mata.

Como foi a partida?

Na etapa inicial, a Inter de Limeira começou assustando com Thomaz recebeu passe livre na área, mas batendo por cima do gol. O Fluminense respondeu na sequência com Kelwin aproveitando um erro da defesa adversária e sofrendo pênalti cometido pelo goleiro Matheus. João Lourenço converteu a cobrança aos três minutos. Após um início com emoções, as equipes diminuíram o ritmo, mas os paulistas empataram aos 30 minutos com Wendell sendo acionado pelo lado direito, cruzando bola na área e o goleiro Kevyn Vinícius fazendo um gol contra bizarro. Na reta final, Kelwin fez boa jogada individual e bateu da entrada da área para boa defesa de Matheus.

Na volta do intervalo, o Fluminense encontrou dificuldade em furar o ferrolho defensivo da Inter de Limeira. Aos 12 minutos, Enzo puxou uma bola da direita para dentro e arriscou um chute de longe para defesa em dois tempos de Matheus. Em outra boa chegada, Dohmann aproveitou o rebote de uma bola levantada na área, matou no peito e bateu com força no travessão. Após muita pressão, Júlio Fidelis aproveitou bobeada de Machado na área, roubou a bola do defensor e sofreu pênalti. Novamente, João Lourenço converteu a cobrança e colocou o Tricolor em vantagem novamente. Na reta final, Júlio Fidelis fez grande jogada individual pelo lado direito e bateu cruzado para grande defesa de Matheus.

O que vem por aí para Fluminense e Inter de Limeira?

Na segunda-feira (6), o Fluminense encara o Coimbra-MG, às 18h30 (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo 10. Mais cedo, a Inter de Limeira enfrenta o Linense, que ocupa a liderança da chave, às 16h15 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 1 Inter de Limeira - Copinha

1ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

🥅 Gols: João Lourenço, 3'/1ºT (1-0); Kevyn Vinícius (contra), 30'/1ºT (1-1); João Lourenço, 30'/2ºT (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Pontes, Veiga, Thomaz e Machado (INT); Júlio FIdelis e Gustavo Cintra (FLU)

FLUMINENSE (Técnico: Rômulo Rodríguez)

Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola (Gorgulho), Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann (Janderson) e Natan (Luis Fernando); Enzo (Wesley Natã), João Lourenço (Arthur Henrique) e Kelwin (Keven Samuel).

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Denis Augusto)

Matheus; Wendell, Pontes (João Vitor), Nicolas, Machado e Samuel (Estevão); João Henrique e Veiga; Léo Lopes (Gustavo), Thomaz (Tales), Marquinho (Luis Miguel) e João (Luiz Antônio).