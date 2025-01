O Fluminense conheceu as datas e horários de seus jogos pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira (2), o Tricolor se reapresentou visando a estreia no estadual.

A expectativa é de que o Time de Guerreiros seja comandado pelo auxiliar permanente Marcão nas quatro primeiras rodadas. Na sequência, o comandante Mano Menezes assumirá a equipe até o fim do torneio.

Veja calendário do Fluminense no Carioca

Fluminense x Sampaio Corrêa - 12/1, às 19h (de Brasília)

Volta Redonda x Fluminense - 15/1, às 21h30 (de Brasília)

Fluminense x Maricá - 18/1, às 19h (de Brasília)

Portuguesa x Fluminense - 23/1, às 21h30 (de Brasília)

Madureira x Fluminense - 26/1, às 21h (de Brasília)

Botafogo x Fluminense - 29/1, às 21h30 (de Brasília)

Fluminense x Boavista - 2/2, às 21h (de Brasília)

Vasco x Fluminense - 5/2, às 21h30 (de Brasília)

Fluminense x Flamengo - 8/2, às 16h30 (de Brasília)

Fluminense x Nova Iguaçu - 16/2, às 16h (de Brasília)

Fluminense x Bangu - 23/2, às 19h (de Brasília)

Local dos jogos

Sem o Maracanã por conta de uma revitalização no gramado, o Tricolor faz sua estreia no Campeonato Carioca no Estádio Moça Bonita, em Bangu. Na sequência, a equipe que será dirigida por Marcão viaja para encarar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira.

O duelo diante do Maricá, válido pela 3ª rodada do estadual, ainda não possui local definido, uma vez que o Time de Guerreiros será mandante da partida. Na 4ªrodada, o Time de Guerreiros deve encarar a Portuguesa no Luso-Brasileira, na Ilha do Governador.

O Tricolor deve retornar ao Maracanã para encarar o Boavista, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O principal estádio do Rio de Janeiro tem previsão para ser liberado no dia 22 de janeiro.