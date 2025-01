Marcão confia em bom início do Fluminense no Campeonato Carioca

Auxiliar técnico permanente do Fluminense, Marcão confia em um bom início de campanha do Tricolor no Campeonato Carioca. O assistente comandará o Time de Guerreiros nos quatro primeiros jogos da Taça Guanabara.

Em entrevista à FluTV, Marcão revelou o sentimento de iniciar a pré-temporada trabalhando com diversos jovens. O Tricolor conta com algumas peças experientes nas rodadas iniciais, como Manoel, Vitor Eudes e Lelê, mas também com muitos jovens.

- Bastante empolgado. Feliz com a molecada que está subindo, que vai nos ajudar e representar o Fluminense no início do estadual. Vamos trabalhar muito para começar bem apesar do curto tempo para dar vitória ao torcedor.

No dia 12 de janeiro, o Tricolor faz sua estreia no Campeonato Carioca diante do Sampaio Corrêa, em Moça Bonita. O elenco principal se reapresenta na próxima semana, mas só deve iniciar sua jornada diante do Madureira, em jogo válido pela 5ª rodada.

Marcão no comando do Fluminense

Além do jogo de estreia contra o Sampaio Corrêa, Marcão comandará o Fluminense nos duelos contra Volta Redonda, Maricá e Portuguesa. O comandante espera entregar o clube em boa situação para Mano Menezes em busca de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

