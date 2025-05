Depois de ficar fora por dois jogos devido a uma conjuntivite, Hércules voltou a treinar com o grupo do Fluminense. Além dele, Isaque, Riquelme e Thiago Silva estão recuperados de suas lesões e também saíram do departamento médico para os trabalhos de transição.

Nesse cenário, mesmo com a chegada de Germán Cano, o "DM" tricolor segue esvaziando. Confira a lista atualizada e o status de casa jogador lesionado.

Departamento médico do Fluminense

Cano

Cano saiu de maca no duelo entre Fluminense e Aparecidense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O caso mais recente é o de Cano. O atacante saiu de maca do duelo contra a Aparecidense, válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e precisou ser substituído antes dos 10 minutos. Fora de campo, levantou mancando e se dirigiu ao banco de reservas. Na quarta-feira (30), dia seguinte ao jogo, o clube informou que a lesão do argentino foi de grau 2, no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e que o tratamento será conservador, sem necessidade de cirurgia.

Otávio

Otávio participa em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

O volante, que vinha conquistando seu espaço no time titular sob o comando de Mano Menezes, sofreu uma grave lesão durante uma sessão de treinamento no CT Carlos Castilho, rompendo o tendão de Aquiles da perna direita. A situação do jogador foi informada pelo clube em 27 de março, sem previsão de retorno. Otávio já passou por cirurgia e segue em tratamento.

Léo Jance

Léo Jance em campo pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Pouco depois de estrear pelo time profissional do Fluminense, Léo Jance virou desfalque no clube. Devido à lesão de Fuentes, Renato Gaúcho poupou Renê na partida fora de casa contra o Unión Española e levou o garoto, que foi titular logo em seu primeiro jogo. Dez dias depois, antes do jogo contra o Vitória pelo Brasileirão, o lateral foi relacionado, mas sentiu um desconforto e saiu da lista de última hora. O atleta havia sofrido um trauma no treino do dia anterior (19/4) e voltou a sentir dores antes de enfrentar o Peixe. Depois, foi diagnosticado um edema ósseo na fíbula da perna esquerda.