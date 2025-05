Quantos jogos Germán Cano pode desfalcar o Fluminense?

O Fluminense sofreu uma baixa importante por lesão na vitória sobre a Aparecidense, por 1 a 0, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Germán Cano teve diagnosticada uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e, com isso, pode ficar fora de ação por até seis semanas, como indica o tempo de recuperação para este tipo de estiramento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De olho no calendário, o Tricolor acredita que não perderá o goleador para a disputa do Mundial de Clubes. Cano é o artilheiro do time e da temporada do futebol brasileiro até então, com 14 gols marcados.

Caso se confirme o tempo de recuperação do problema ligamentar, dentro do prazo comum, o argentino pode perder até nove jogos no dia 3/5 a 1/6 - o Fluminense estreia no Mundial dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund, da Alemanha.

continua após a publicidade

Em quais jogos Germán Cano deve desfalcar?

Fluminense x Sport (3 de maio) - Brasileirão

San José (BOL) x Fluminense (8 de maio) - Sul-Americana

Atlético-MG x Fluminense (11 de maio) - Brasileirão

Fluminense x Unión Española (CHI) - Sul-Americana

Juventude x Fluminense (18 de maio) - Brasileirão

Aparecidense x Fluminense (21 de maio) - Copa do Brasil

Fluminense x Vasco (24 de maio) - Brasileirão

Fluminense x Once Caldas (COL) (29 de maio) - Sul-Americana

Internacional x Fluminense (1 de junho) - Brasileirão

Como foi a lesão?

Germán Cano deixou o gramado logo cedo na partida contra a Aparecidense, pela terceira fase da Copa do Brasil, aos seis minutos do primeiro tempo. O Fluminense venceu por 1 a 0 com gol marcado por Keno aos 36 da segunda etapa.

continua após a publicidade

No lance, o argentino levou a pior em disputa com o zagueiro Lucas Rocha, da equipe goiana. Após cruzamento na área, eles disputaram no alto e, na hora da queda, o defensor acabou se apoiando no joelho esquerdo do camisa 14.

Cano foi atendido ainda dentro do gramado e não conseguiu continuar. Com dificuldade para caminhar, ele foi retirado de maca pela equipe médica do Tricolor.