Meia se aproxima de saída do Fluminense em 2025; entenda

Gabriel Pires ao lado de Renato Augusto durante jogo do Fluminense pelo Campeonato Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 16/10/2024 - 19:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Meia do Fluminense, Gabriel Pires se aproxima de uma saída do clube em 2025 caso siga sem ser aproveitado na temporada. Embora esteja 100% fisicamente e treinando com o grupo, o atleta não é relacionado para um jogo oficial há mais de três meses.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Nos últimos meses, Mano Menezes havia sido informado que o jogador estaria negociando uma saída do Time de Guerreiros na janela de transferências do meio do ano. Por conta disso, o atleta não vinha sendo utilizado pelo clube e deixado de fora até do banco de reservas.

Com o fim do mercado em setembro e com um longo período de treinamentos na Data Fifa, Gabriel Pires vive a expectativa de ser relacionado nas próximas semanas. O meia tem 10 partidas pelo Campeonato Brasileiro para ser aproveitado e mostrar seu valor.

Caso siga sem ser aproveitado por Mano Menezes, a tendência é de que o camisa 22 deixe o Fluminense apesar do contrato até dezembro de 2025. Aos 31 anos, o atleta deve despertar o interesse de diversas equipes que busquem um nome mais experiente para seus elencos.

O fato de ser relacionado para os próximos compromissos é chave para o futuro de Gabriel Pires, uma vez que o Tricolor expõe ao mercado que o seu ativo está saudável. Além disso, o clube facilitaria uma operação futura, seja ela com um retorno financeiro para o Fluminense através de uma venda ou um empréstimo, seja em uma transferência sem custo.

Passagem de Gabriel Pires no Fluminense

Contratado em janeiro, Gabriel Pires fez sua estreia pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Na época, o Tricolor estava com uma equipe alternativa, enquanto os principais nomes do elenco voltavam das férias após a disputa do Mundial de Clubes.

No entanto, o meia sofreu com uma lesão no joelho em que perdeu entre dois a três meses ao fim do estadual. O jogador foi alvo de contestação por parte dos torcedores e até o momento atuou por apenas 369 minutos, tendo feito um único jogo sob comando de Mano Menezes.

Canhoto, Gabriel Pires se destaca pela qualidade no passe e conta com passagens de destaque no Benfica, onde atuou por três temporadas. Além disso, o atleta fez parte da grande campanha do Botafogo em 2023.

Gabriel Pires em sua última partida pelo Fluminense contra o Internacional, no início de julho (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Presidente indica mudanças

Embora não tenha tratado sobre as mudanças que pretende implementar, Mário Bittencourt indicou que mudanças devem acontecer para a próxima temporada. Em entrevista ao canal "Soda Nense", o presidente afirmou que o clube precisa recalcular a rota em 2025.

- A gente tem que esperar como vai terminar 2024. A gente já imagina um desenho de possíveis saídas e chegadas. Internamente, a gente se colocou nessa situação e temos que sair dela. Enquanto não sairmos dela, não dá para falar de 2025. Vamos ter mais tempo para nos preparar do que em 2024. Se tudo der certo, vamos ficar na Série A e vamos ter o mês de dezembro inteiro para trabalhar. Vamos ter 45, 50 dias para recalcular a rota e colocar o trem nos trilhos.

Na quinta-feira (17), o Fluminense encara o Flamengo, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A presença de Gabriel Pires entre os relacionados após duas semanas cheias de treinos na Data Fifa pode ditar seu futuro no clube.