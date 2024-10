Mário Bittencourt detalha estratégia do Fluminense para 2025

Mário Bittencourt durante coletiva concedida no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt detalhou a estratégia do clube para o início de 2025 após um 2024 decepcionante. O mandatário não abriu o jogo sobre chegadas e saídas na janela de transferências, mas indicou possíveis mudanças para a próxima temporada.

- A gente tem que esperar como vai terminar 2024. A gente já imagina um desenho de possíveis saídas e chegadas. Internamente, a gente se colocou nessa situação e temos que sair dela. Enquanto não sairmos dela, não dá para falar de 2025. Vamos ter mais tempo para nos preparar do que em 2024. Se tudo der certo, vamos ficar na Série A e vamos ter o mês de dezembro inteiro para trabalhar. Vamos ter 45, 50 dias para recalcular a rota e colocar o trem nos trilhos - disse Mário, em entrevista ao canal "Soda Nense".

Após um ano mágico que culminou com a conquista da Libertadores, o Fluminense está focado em se distanciar da zona do rebaixamento. O clube vem de uma vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, mas tem apenas um ponto de vantagem em relação a Vitória e Corinthians, que ocupam duas vagas no Z4.

Apesar da campanha ruim, o Tricolor também sonha com a possibilidade de disputar a Copa Sul-Americana em 2025, além de ter o Super Mundial de Clubes no calendário. Com isso, a expectativa é de que o Time de Guerreiros se reforce com o objetivo de se reaproximar de títulos.

Além disso, o Fluminense precisa resolver questões de jogadores que estão próximos de encerrar seus contratos no fim do ano. Atletas renovados, como Marcelo e Felipe Melo possuem vínculos até dezembro, assim como Manoel e Diogo Barbosa. Por outro lado, Lucumí e Marquinhos estão emprestados e podem retornar para suas equipes.

Mário Bittencourt também não comentou sobre a sequência do trabalho de Mano Menezes, uma vez que o treinador também tem contrato até dezembro de 2024. O gaúcho faz um bom trabalho de recuperação na luta contra o rebaixamento, mas é contestado por conta de seu estilo de jogo e da forma como foi eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil.

Mano Menezes observa treino do Fluminense de olho no Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)