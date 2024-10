Como Arias e Bernal voltam ao Fluminense após a Data Fifa?

Jhon Arias, do Fluminense, em disputa com Pulgar, do Flamengo, no jogo entre Colômbia e Chile (Raul Arboleda/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o fim da Data Fifa, Jhon Arias e Facundo Bernal retornam ao Fluminense de olho no clássico contra o Flamengo, na quinta-feira (17), pelo Brasileirão. A dupla chega ao Rio de Janeiro nas próximas horas após servirem suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com pouco mais de 48 horas de descanso, os jogadores serão reavaliados pelo clube em relação as suas condições de jogo. O caso do uruguaio não é preocupante, uma vez que Bernal não disputou a partida em que a Celeste foi derrotada pelo Peru por 1 a 0, na sexta-feira (11). Além disso, o volante não foi nem relacionado pelo técnico Marcelo Bielsa para o confronto com o Equador.

Em Montevidéu, o meia deve fazer uma viagem de cerca de três horas até o Rio de Janeiro, mas não participará do último treino de Mano Menezes visando o duelo com o Flamengo. Ainda assim, o atleta chegará fresco para entrar em campo no clássico ou ao menos ser uma opção para o Tricolor no banco de reservas.

O caso de Jhon Arias é um pouco mais delicado. Principal jogador do Fluminense na temporada, o atleta participou de 138 minutos nos dois jogos feitos pela Colômbia contra Bolívia e Chile, respectivamente. Além disso, o meia-atacante tem uma viagem mais longa a ser percorrida de Barranquilla ao Rio de Janeiro.

Na terça-feira (15), o camisa 21 disputou 76 minutos e só foi substituído por Néstor Lorenzo quando sua equipe vencia por 2 a 0. No entanto, o colombiano já viveu situação similar em 2023 após uma Data Fifa e antes de um jogo contra o Corinthians.

Em outubro do ano passado, Arias foi convocado pela Colômbia para os jogos contra Uruguai, no dia 12, e Equador, no dia 17. Dois dias depois, o Fluminense recebeu o Corinthians no Maracanã, em que o atleta foi responsável por anotar o gol do empate do Tricolor em um duelo que terminou em 3 a 3.

A dupla é essencial na luta do Time de Guerreiros contra a zona de rebaixamento, e Mano Menezes conta com seus retornos para um dos jogos mais complicados na reta final de temporada. Bernal e Arias serão avaliados pelo Departamento Médico do clube, mas vivem a expectativa de disputarem o clássico.

Facundo Bernal em treinamento com o Uruguai durante a Data Fifa (Divulgação)