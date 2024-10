Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt durante jogo contra o Flamengo, pelo Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 22:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt demonstrou preocupação com a realização do Super Mundial de Clubes em 2025. Além do Tricolor, Flamengo e Palmeiras são clubes brasileiros que também estão classificados para o inédito torneio organizado pela Fifa.

Em entrevista ao canal "Soda Nense", o mandatário afirmou que a questão do calendário é um problema e que o Time de Guerreiros deve sofrer com uma sequência de jogos com pouco tempo de descanso na próxima temporada. O cartola acredita que o clube será punido por ter vencido a Libertadores em 2023.

- Esse é um problema gravíssimo. Já vou antecipar: Flamengo, Fluminense e Palmeiras se reuniram na CNC (Comissão Nacional dos Clubes), estamos debatendo com a CBF, porque não temos só o problema de 2025. Temos três problemas: o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de 2026 e a Copa do Mundo Feminina de 2027 em que você vai ter os estádios entregues. Nos próximos três anos, vamos ter 30 dias a menos de calendário no futebol brasileiro no meio do ano. No ano que vem, só para três clubes. Já nos foi avisado que não dá para parar o Brasileiro. Fluminense, Flamengo e Palmeiras vão ter quatro, cinco, seis jogos atrasados. Se for tendo sucesso, vai jogar de três em três dias após o Mundial e não tem o que fazer. Como a CBF vai parar o Brasileiro inteiro? Não tem o que fazer. Esses clubes já estão punidos com o calendário.

O Super Mundial da Fifa está previsto para ser disputado entre 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Mário Bittencourt acredita que o Fluminense perderá cerca de 20 dias entre a viagem para se preparar na América do Norte e a disputa da fase de grupos da competição.

