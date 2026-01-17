Lance do filho de Felipe Melo pelo Fluminense chama atenção: 'Igual ao pai'
Jovem jogador estreou no profissional contra o Boavista
Davi Melo, filho de Felipe Melo, estreou no profissional na derrota do Fluminense diante do Boavista, deste sábado (17), no Estádio Elcyr Resende, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jovem volante, de apenas 20 anos, entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, para a saída de Otávio.
Em apenas quatro minutos em campo, Davi Melo recebeu um cartão amarelo após dar um carrinho no adversário. O lance chamou atenção dos torcedores do Fluminense, que acompanhavam a partida. A comparação com o pai foi imediata.
Nas redes sociais, parte dos telespectadores chamaram atenção para o estilo de jogo semelhante do jovem com o de Felipe Melo. Veja a repercussão abaixo:
Como foi Boavista x Fluminense?
O jogo começou movimentado com duas chances do Boavista abrir o placar. A primeira em finalização de longe de Brunão, para fora, e a segunda em cabeçada de Guilherme Lacerda, também para a linha de fundo.
Depois disso, o jogo ficou estudado e esfriou. O Fluminense assumiu o controle da partida, teve mais a posse, mas encontrou dificuldade de passar pela marcação adversária. Com sua defesa postada perto do meio do campo, a bola passou a maior parte do tempo circulando entre os defensores e meias tricolores nessa região. Somente aos 23, em cabeçada de Igor Rabelo, que o Tricolor conseguiu ameaçar a meta do Boavista.
Aos 36, depois de boa jogada de Riquelme na linha de fndo, a bola sobrou com Matheus Reis, fora da área, que tentou bater colocado, mas tirou demais e errou o alvo. Nos minutos finais, o Maxi Cuberas precisou fazer a primeira mexida do jogo, colocando Lelê no lugar de John Kennedy, que saiu com dores no tornozelo esquerdo após entrada dura sofrida minutos antes.
Mal os times retornaram do intervalo e o Boavista abriu o placar. Após escanteio, Gabriel Caran subiu mais que a defesa e colocou o time na frente. Assim como na primeira etapa, o Flu passou a controlar o jogo passados os minutos iniciais, mas não apresentou volume ofensivo.
Aos 25, Jemmes teve a primeira chance do Tricolor ao acertar o travessão em cabeçada após falta cobrada por Julio Fidélis. Na tentativa de dar maior dinamismo ao ataque, Cuberas mexeu novamente, colocando Agner e Wesley Natã, mas as substituições não foram eficazes.
