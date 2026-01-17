Lance do filho de Felipe Melo pelo Fluminense chama atenção: 'Igual ao pai'

Davi Melo, filho de Felipe Melo, estreou no profissional na derrota do Fluminense diante do Boavista, deste sábado (17), no Estádio Elcyr Resende, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jovem volante, de apenas 20 anos, entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, para a saída de Otávio.

Em apenas quatro minutos em campo, Davi Melo recebeu um cartão amarelo após dar um carrinho no adversário. O lance chamou atenção dos torcedores do Fluminense, que acompanhavam a partida. A comparação com o pai foi imediata.

Nas redes sociais, parte dos telespectadores chamaram atenção para o estilo de jogo semelhante do jovem com o de Felipe Melo. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Boavista x Fluminense?

O jogo começou movimentado com duas chances do Boavista abrir o placar. A primeira em finalização de longe de Brunão, para fora, e a segunda em cabeçada de Guilherme Lacerda, também para a linha de fundo.

Depois disso, o jogo ficou estudado e esfriou. O Fluminense assumiu o controle da partida, teve mais a posse, mas encontrou dificuldade de passar pela marcação adversária. Com sua defesa postada perto do meio do campo, a bola passou a maior parte do tempo circulando entre os defensores e meias tricolores nessa região. Somente aos 23, em cabeçada de Igor Rabelo, que o Tricolor conseguiu ameaçar a meta do Boavista.

Aos 36, depois de boa jogada de Riquelme na linha de fndo, a bola sobrou com Matheus Reis, fora da área, que tentou bater colocado, mas tirou demais e errou o alvo. Nos minutos finais, o Maxi Cuberas precisou fazer a primeira mexida do jogo, colocando Lelê no lugar de John Kennedy, que saiu com dores no tornozelo esquerdo após entrada dura sofrida minutos antes.

Mal os times retornaram do intervalo e o Boavista abriu o placar. Após escanteio, Gabriel Caran subiu mais que a defesa e colocou o time na frente. Assim como na primeira etapa, o Flu passou a controlar o jogo passados os minutos iniciais, mas não apresentou volume ofensivo.

Aos 25, Jemmes teve a primeira chance do Tricolor ao acertar o travessão em cabeçada após falta cobrada por Julio Fidélis. Na tentativa de dar maior dinamismo ao ataque, Cuberas mexeu novamente, colocando Agner e Wesley Natã, mas as substituições não foram eficazes.