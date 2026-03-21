Martinelli comemora vitória e bom momento no Fluminense

Apesar da atuação não mais do que razoável do Fluminense, o volante Martinelli exaltou a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG na noite deste sábado (21). O jogador comemorou o fato de a equipe finalmente não ter sido vazada e o crescimento na tabela de classificação. Com a vitória, o time chegou de momentaneamente à terceira colocação, com 16 pontos em oito jogos.

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— Sabemos que o time deles (Atlético-MG) é uma grande equipe, que não ia ser um jogo fácil. Conseguimos fazer o gol no primeiro tempo e tivemos outras oportunidades depois de acabar matando o jogo. No final, eles tiveram uma chance. Mas a equipe está de parabéns, a gente lutou até o final. Saiu sem tomar gol, que é importante pra gente também declarou Martinelli, em entrevista na saída do campo a Amazon Prime.

O volante do Fluminense também comentou sobre o bom momento na carreira. No início da semana, Martinelli chegou a ser citado como possível opção de última hora para a convocação de Carlo Ancelotti. Na segunda-feira (16), o treinador italiano anunciou a lista de convocados para os jogos com França e Croácia. Martinelli, no fim, acabou ficando de fora.

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— Estou muito feliz com o meu momento e com o momento do time. Acho que coletivamente ajuda demais. Quando o time todo em si, a engrenagem, está muito bem, vai sobressair um ou outro jogador, como a gente tem com os atacantes, o Lucho, o Savarino, que são caras que desequilibram todo jogo — considerou Martinelli.

O volante também demonstrou confiança de que seu momento na Seleção Brasileira irá chegar.

— Tenho a minha cabeça focada aqui (no Fluminense). Na hora de Deus, na hora certa, vai acontecer. Então sigo aqui no Fluminense, sigo focado aqui, para que a gente possa buscar os nossos objetivos na temporada.

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Martinelli é um dos destaques do Fluminense na temporada (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

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