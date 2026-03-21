Zubeldía valoriza gol e caracterísicas de Castillo na vitória do Fluminense: 'Diferente'

Após a vitória do Fluminense contra o Atlético-MG neste sábado (21), pelo Brasileirão, Zubeldía falou em entrevista coletiva. O treinador valorizou o gol de Castillo na estreia como titular e falou sobre a importância da pausa da Data Fifa.

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➡️ Fábio faz milagre no último lance, e Fluminense vence o Atlético-MG

— É certo que podem ter diferenças de característica (entre os centroavantes), mas é isso que buscamos. No ano passado, Everaldo era diferente de John Kennedy, que era diferente de Cano. Entendo que quando se faz uma contratação, principalmente um centroavante, ele recebe todos os holofotes e pressão. Estrear como titular e fazer um gol é uma ótima notícia. Acredito que dá para ganhar simples e poderíamos perder se não jogássemos simples. Enfrentamos uma equipe que tinha muita inversão, muitos bons jogadores, que não precisava dominar o jogo para ganhar. Ganhar através do gol de um 9 é uma boa notícia. Hoje sentimos que era o momento de Castillo pelo contexto e porque John vinha de um desgaste físico importante. Castillo foi importante também pelo tema bola parada.

Fluminense x Atlético-MG

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

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Com o resultado, o Tricolor fica momentaneamente na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

A próxima partida dos dois clubes é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília). Já o Atlético-MG, visita a Chapecoense, no dia dois de abril, às 19h (de Brasília).

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